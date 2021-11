Giá cà phê hôm nay 13/11: Nông dân ngậm ngùi vì cà phê chưa chín rộ, không có bán

Clip: Nông dân tại xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, Gia Lai thu hái cà phê. Thực hiện: Trần Hiền.

Giá cà phê tươi tăng mạnh, nông dân ngậm ngùi vì cà chưa kịp chín



Theo ghi nhận của PV Dân Việt, giá cà phê hôm nay 13/11 có xu hướng giảm. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.400 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.300 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.200 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.300 đồng/kg.

Tương tự, tại Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.300 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và Ia Grai cùng giá 41.200 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại Kon Tum được thu mua với mức 41.200 đồng/kg.

Hiện tại người dân trồng cà phê ở Gia Lai chỉ mới bước vào đầu vụ thu bói, cà phê vẫn chưa chín rộ. Ảnh: Trần Hiền.

Mặc dù giá cà phê nhân có xu hướng giảm song giá cà phê tươi tại xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, Gia Lai vẫn được các thương lái thu mua với mức giá 8.000 đồng/kg.

Theo ghi nhận của PV, với mức giá cà phê tươi hiện tại từ 7.500-8.500 đồng/kg, sau khi trừ chi phí nông dân sẽ lãi hơn 100 triệu đồng/ha.

Dù giá cà phê tăng cao hơn niên vụ trước gần 4.000 đồng/kg, nhưng nông dân trồng cà phê tại Gia Lai vẫn lộ rõ lo lắng.

Lý do, hiện cà phê Gia Lai chỉ mới bước vào đầu vụ thu hoạch mới hái bói, cà phê chưa chín rộ. Thậm chí nhiều nông dân đang lo sợ, giá cà phê sẽ giảm ngay khi bước vào vụ thu hoạch chính.

Trước thềm vụ thu hoạch cà phê năm 2021, dù giá cà phê tươi đã tăng bật song trên gương mặt anh Phạm Hữu Viết ( trú tại thôn 6, xã Bờ Ngoong) vẫn chẳng thể nào phấn khởi.

Nhiều nông dân ngậm ngùi vì giá cà phê tăng cao song cà vẫn chưa chín rộ, chưa thể hái bán. Ảnh: Trần Hiền.

Anh Viết bộc bạch: "Giá cà phê năm nay so với những năm trước thì cao đấy, nhưng dân đã có cà phê để bán đâu. Hiện giá cà phê tươi được các thương lái tại địa phương thu mua với giá gần 8.000 đồng/kg. Nếu với giá này, sau khi trừ chi phí 1ha cà phê sẽ lãi hơn 100 triệu đồng. Chúng tôi đang lo bước vào vụ thu hoạch chính giá lại giảm thì khổ lắm. Hiện gia đình vẫn tự túc công hái vì mới thu bói. Tuy nhiên, nếu vào vụ chính dự là sẽ thiếu công hái bởi năm nay dịch bệnh, khó kêu nhân công".

Nông dân kêu trời vì giá phân bón tăng cao



Tương tự anh Viết, hơn 2 ha cà phê của ông Trần Văn Sơn (53 tuổi, trú tại xã Bờ Ngoong) vẫn chẳng thể nào thu hái dù thương lái đã thu mua 8.000 đồng/kg cà phê tươi.

"Giá cà phê tươi đầu vụ bao giờ cung cao hết, nhưng cứ vào giữa vụ lại giảm. Giá cả mà cứ giữ được như này thì khoảng nữa tháng tới người dân trồng cà phê sẽ có lãi", ông Sơn cho biết thêm.

Giá phân bón năm nay tăng vọt khiến hầu hết nông dân trồng cà phê không giám đầu tư mạnh. Vì vậy, năng suất nhiều vườn cà phê giảm nhẹ. Ảnh: Trần Hiền.

Theo anh Phạm Hữu Viết, như mọi năm 2 ha cà phê của gia đình sẽ đạt trung bình từ 6-7 tấn cà phê nhân song năm nay chỉ đạt khoảng 4 tấn nhân.

Năng suất cà phê năm nay được xếp vào loại trung bình đến trung bình thấp. Một phần là do cà phê già cỗi, một phần do giá phân bón quá cao, nông dân không có tiền đầu tư nhiều. Bên cạnh đó, do biến đổi khí hậu nên cà phê rất khó chăm, đặc biệt là các loại giống mới.

Toàn tỉnh Gia Lai có gần 98.400 ha cà phê. Trong đó, diện tích cà phê kinh doanh hơn 87.700 ha.

Không riêng gì anh Viết, ông Trần Văn Sơn cũng không dám đầu tư mạnh, chỉ đầu tư cầm chừng cho 2 ha cà phê của gia đình.

"Giá phân bón cao như vậy chẳng dại gì đầu tư nhiều. Một bao phân tăng từ 300.000-500.000 thì tiền đâu mua. Cùng với đó, do năm vừa rồi giá cà phê quá thấp, người dân không đủ chi phí đầu tư mạnh. Còn hiện tại giá cà phê đã tăng cao, nhưng cũng đâu kịp đầu tư nữa", ông Sơn phân tích.