Giá cà phê ngày 11/12: Hai sàn quốc tế giảm do nguồn cung bổ sung, giá cà phê trong nước "nghe ngóng"

Giá cà phê hôm nay 11/12: Lặng sóng, giá ổn định

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới giảm. Theo đó, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 1/2024 được ghi nhận tại mức 2.569 USD/tấn sau khi tăng 0,77% (tương đương 20 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 3/2024 tại New York ở mức 177,15 US cent/pound sau khi giảm 0,20% (tương đương 0,35 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 14h18 (giờ Việt Nam).

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 11/12/2023 lúc 14:18:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay trong khoảng 59.700 - 60.600 đồng/kg.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 59.700 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 60.600 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 60.500 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 60.600 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 60.500 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 60.500 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 60.400 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 60.500 đồng/kg.

Thị trường cà phê trong nước giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua.

Theo Sở Giao dịch hàng hoá Việt Nam (MXV), kết thúc tuần qua, hai mặt hàng cà phê giảm lần lượt 3,91% với Arabica và 0,08% với Robusta. Dữ liệu tồn kho hồi phục sau tuần giảm sâu cùng với triển vọng tích cực về nguồn cung cà phê vụ mới tại Brazil là hai nguyên nhân quan trọng khiến giá cà phê giảm.

Tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở Giao dịch Liên lục địa châu Âu (ICE-US) trong tuần qua đã tăng 10.633 bao loại 60kg, đưa tổng số cà phê đã chứng nhận lên mức 234.699 bao, tạm thoát khỏi mức thấp nhất trong hơn 24 năm xác nhận vào tuần trước.

Tổ chức cà phê thế giới (ICO) dự báo cán cân cung - cầu cà phê niên vụ 2023/24 sẽ thặng dư khoảng 1 triệu bao, thay vì mức thâm hụt gần 5 triệu bao như trong niên vụ vừa qua. Sản lượng gia tăng tại Brazil và một số quốc gia sản xuất lớn khác là nguyên nhân cho dự kiến thặng dư hiện tại. Trong tháng 11, Brazil đã xuất hơn 234.700 tấn cà phê, cao hơn 8% so với cùng kỳ năm 2022.

MXV nhận định, những tháng đầu năm 2024, nguồn cung cà phê Robusta của Việt Nam có thể sẽ chiếm lĩnh thị phần trên thị trường toàn cầu. Với lượng cà phê sẵn có nhờ hoạt động thu hoạch, dự kiến giá cà phê sẽ có nhịp giảm trong ngắn hạn. Dù vậy, mức điều chỉnh sẽ tương đối nhẹ nhàng và giá có thể neo trên 2.300 USD/tấn.

Thực tế, xuất khẩu cà phê Việt Nam vẫn đang tiếp tục xu hướng tích cực. Đối với xuất khẩu cà phê, theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê cả nước tính đến hết tháng 11 đã đạt khoảng 3,5 tỷ USD. Trong bối cảnh thế giới khan hiếm nguồn cung, đẩy giá lên cao, Việt Nam lại đang bước vào chính vụ thu hoạch, ngành cà phê kỳ vọng sẽ có mùa kinh doanh sôi động cuối năm. Tính đến nay, doanh nghiệp này đã xuất khẩu khoảng 150.000 tấn cà phê các loại, trong đó chủ yếu là cà phê thô.

Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cho biết, hiện cả nước có hơn 710.000 ha cà phê. Việt Nam hiện đứng thứ 6 thế giới về diện tích cây cà phê, song nhờ năng suất cao nhất thế giới nên Việt Nam đạt sản lượng cà phê thu hoạch hàng năm lớn thứ hai thế giới, từ 1,75-1,85 triệu tấn.

Trong tổng số hơn 710.000 ha, Việt Nam mới chỉ có hơn 185.000 ha diện tích cà phê đạt chứng nhận sản xuất bền vững, với các chứng nhận: Utz Certified, Rainforest, 4C, VietGAP…

Theo góp ý từ doanh nghiệp, các địa phương cần quy hoạch vùng cà phê trọng điểm, đẩy mạnh tái canh, áp dụng quy trình sản xuất cà phê bền vững có chứng nhận VietGAP, 4C, Rainforest, hữu cơ… để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu gắt gao của các thị trường quốc tế.

Hiện thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam là EU, tiếp đến là Mỹ, Nhật Bản… Cà phê Việt Nam đang có cơ hội xuất khẩu sang Trung Quốc, thị trường có tiềm năng lớn với sức mua cao, tốc độ nhập khẩu cà phê tăng bình quân hơn 25%/năm. Giới trẻ nước này ngày càng thích cà phê hơn trà.

Tuy nhiên, đây cũng là thị trường cạnh tranh cao, đòi hỏi các doanh nghiệp cần đầu tư vào đa dạng hóa sản phẩm cà phê đặc sản, cà phê chế biến và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe.