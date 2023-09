Giá cà phê ngày 11/9: Giá cà phê hai sàn có thể chuyển suy thoái đáng lo ngại

Giá cà phê hôm nay 11/9: Giá cà phê trong khoảng 64.500 - 65.400 đồng/kg

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới biến đổi không đồng nhất. Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 11/2023 được ghi nhận tại mức 2.407 USD/tấn, đi ngang so với cuối tuần trước.

Giá cà phê Arabica giao tháng 12/2023 tại New York ở mức 148,65 US cent/pound sau khi giảm 0,77% (tương đương 1,15 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 10h18 (giờ Việt Nam).

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 11/09/2023 lúc 10:18:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 11/09/2023 lúc 10:18:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại thị trường Tây Nguyên hôm nay ổn định, giao dịch trong khoảng 64.500 - 65.400 đồng/kg.

Tính chung cả tuần qua, thị trường London có 2 phiên tăng và 3 phiên giảm đan xen. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao ngay tháng 11 giảm tất cả 75 USD, tức giảm 3,02 %, xuống 2.407 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 1/2024 giảm tất cả 72 USD, tức cũng giảm 3,02 %, còn 2.311 USD/tấn, các mức giảm mạnh. Khối lượng giao dịch dưới mức trung bình.

Trái lại, thị trường New York có 2 phiên giảm và 2 phiên tăng. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao ngay tháng 12 giảm tất cả 3,25 cent, tức giảm 2,14 %, xuống 148,65 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 1/2024 giảm tất cả 3,45 cent, tức giảm 2,25 %, còn 149,80 cent/lb, các mức giảm khá. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình.

Giá cà phê nhân xô tại thị trường Tây Nguyên hôm nay ổn định, giao dịch trong khoảng 64.500 - 65.400 đồng/kg. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 64.500 đồng/kg. Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 65.200 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 65.100 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 65.400 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 65.300 đồng/kg ở Đắk R'lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 64.900 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 64.800 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 64.900 đồng/kg.

DXY tiếp nối đà tăng lên mức cao gần 6 tháng đã khiến hầu hết các sàn hàng hóa nông sản đảo chiều sụt giảm do giá trị của các tiền tệ mới suy yếu làm giảm sức mua. Lo ngại rủi ro tăng cao đã thúc đẩy dòng vốn đầu cơ tiếp tục chảy vào thị trường chứng khoán và trái phiếu dài hạn kho bạc Mỹ do có mức lợi nhuận hấp dẫn hơn. Nhà đầu tư Phố Wall suy đoán khả năng Fed Mỹ có thể chưa dừng việc tăng lãi suất tiền tệ tại phiên họp điều hành sắp tới cũng khiến thị trường thêm phần tiêu cực.

Báo cáo Thương mại tháng 8 của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho thấy xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 7 đã giảm 1,59% so với cùng kỳ năm trước, xuống chỉ đạt 10,21 triệu bao. Do đó lũy kế xuất khẩu cà phê toàn cầu trong 10 tháng đầu tiên của niên vụ cà phê hiện tại 2022/2023 đã đạt tổng cộng 103,74 triệu bao, giảm hơn 5,72% so với cùng kỳ niên vụ trước. ICO cũng duy trì dự báo toàn cầu sẽ thiếu hụt 7,26 triệu bao trong niên vụ cà phê sắp tới 2023/2024.

Tồn kho cà phê Robusta do sàn London Chứng nhận và theo dõi cấp phát, tính đến thứ sáu ngày 8/9 đã tăng 1.650 tấn, tức tăng 4,91 % so với một tuần trước đó, lên đăng ký ở mức 35.280 tấn (khoảng 588.000 bao, bao 60 kg), ghi nhận mức tăng tuần đầu tiên nhờ lượng cà phê Robusta có xuất xứ chủ yếu từ Brazil được đưa về sàn để tham gia bán đấu giá.

Vàng và rụng lá cà phê khắc phục cách nào?

Bệnh vàng lá là bệnh gì?

Bệnh thối rễ do nhiều loại mầm bệnh gây ra bao gồm Fusarium, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, tuyến trùng và bọ ve rễ. Bệnh không xuất hiện ngay trong mùa mưa, khi đất bị sũng nước mà thường xuất hiện nặng vào đầu mùa khô.

Khi bệnh mới xuất hiện, lá vẫn bình thường nhưng gân lá có màu vàng nhạt, phiến lá chuyển sang màu vàng cam và dễ rụng. Khi có gió thổi, các lá phía dưới rụng trước, sau đó các lá phía trên; Chất lượng trái kém và rụng sớm; Bệnh nặng có thể làm chết cả cây, nếu không được chữa trị kịp thời.

Cành bị bệnh ở hướng nào thì rễ thường sẽ bị thối theo hướng đó. Bệnh thối rễ lan từ rễ nhỏ sang rễ lớn. Rễ thối có màu nâu, vỏ rễ trượt ra khỏi gỗ, bên trong có các sọc màu nâu kéo dài xuống phần rễ củ. Rễ mất khả năng hút nước và chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng cây, từ đó làm cho cành bị chết. Khi bệnh nặng, toàn bộ rễ chuyển sang màu đen và chết, cuối cùng chết cả cây.

9 nguyên nhân cây cà phê bị bệnh vàng lá

Có nhiều nguyên nhân gây ra bệnh vàng lá trên cây cà phê. Một trong những lý do chính được liệt kê dưới đây.

Cây thiếu dinh dưỡng

Chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Khi thiếu một trong những chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển, cây sẽ biểu hiện thành bệnh. Thiếu một trong các chất như đạm, lân, kali, lưu huỳnh, magie, canxi, kẽm, sắt, đồng, mangan… đều làm cho cây cà phê bị vàng lá và căn cứ vào các biểu hiện khác nhau của cây mà bà con biết được dễ nhận biết cây thiếu nguyên tố gì.

Cây thiếu nitơ

Cây cà phê có dấu hiệu vàng lá già, bắt đầu từ giữa các lá, sau đó lan ra toàn bộ lá và chuyển dần sang các lá non. Cây kém phát triển, cằn cỗi, cành dự trữ ngắn, ít quả, quả nhỏ, năng suất thấp.

Cây thiếu lân

Lá cà phê bị xỉn màu, không bóng, chồi non kém phát triển nên ít đậu trái, ít hoa.

Cây thiếu kali

Lá sẽ vàng dần từ mép lá, từ đầu lá trở xuống, khô héo và rụng sớm. Cuối mùa mưa, khi trái phát triển mạnh và dần, thường thiếu kali, lá rụng hàng loạt. Lúc này cây tập trung dinh dưỡng cho trái, nhu cầu kali của cà phê tăng cao. Khi cây bị rụng lá, cà phê không kết trái, trái nhỏ, chất lượng kém.

Cây thiếu magiê

Lá có nhiều gân đen, sau đó lan từ tâm lá ra ngoài, xuất hiện các vệt vàng ở phần thịt, sau đó lan ra toàn bộ lá. Thiếu magie dẫn đến cây sinh trưởng kém, kém phát triển, ít đậu trái, năng suất thấp. Thường xuất hiện vào giữa và cuối mùa mưa, nhất là trên đất chua, đất có tầng canh tác mỏng, giàu quặng bôxit.

Cây trồng thiếu lưu huỳnh

Cụm lá non trên ngọn cây cà phê ngả sang màu vàng, mép lá uốn cong. Lá giòn, dễ bị rách và chết từ ngoài vào trong của lá. Cây trồng dư thừa lưu huỳnh dẫn đến chua đất, giúp phân hủy các kim loại độc hại như nhôm, sắt làm hỏng rễ cây, chuyển sang màu đen dẫn đến vàng lá, thối rễ.

Cây thiếu kẽm

Khi lá non của cây chuyển sang màu vàng, gân lá vẫn còn xanh. Nếu các lá non ngắn, xù xì và không nở hoa thì đây là hiện tượng thiếu kẽm. Khi thiếu kẽm, các cành dự trữ của cây không phát triển được.

Cây thiếu boron

Các chồi non trên cây bị chết, lá biến dạng, quăn lại, phiến lá dài và hẹp. Đầu lá có màu xanh đậm hoặc hơi vàng. Khi cây cà phê thừa Bo, lá xuất hiện những đốm chết chuyển sang màu nâu và rụng.

Cây thiếu Mangan

Cây cà phê kém phát triển, lá non có màu trắng vàng cũng cho chất lượng cà phê thấp. Mangan dư thừa làm cho phiến lá chuyển sang màu vàng nhưng gân lá vẫn xanh. Khi bị nặng, lá hình mác, nhỏ, lóng ngắn lại, chồi ngọn thường chết.

Cách khắc phục bệnh vàng lá ở cây cà phê

Để khắc phục nhanh chóng bệnh vàng lá ở cây cà phê, bà con cần xử lý như sau:

Bón phân đầy đủ các chất dinh dưỡng đa lượng, trung lượng và vi lượng theo từng chu kỳ sinh trưởng và phát triển của cây. Tìm hiểu đặc điểm, cách trồng, chăm sóc và phòng trừ bệnh hại cây cà phê. Nắm bắt tốt nguyên nhân, tình trạng bệnh để tìm biện pháp khắc phục. Khi cây có những biểu hiện trên đồng nghĩa với việc vườn cà phê đang thiếu chất dinh dưỡng trầm trọng. Bà con cần quan sát và xác định đúng nguyên nhân để có biện pháp khắc phục hiệu quả nhất, tránh ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng cà phê.