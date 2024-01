Giá cà phê hôm nay 17/1: Thị trường trong nước tiếp đà đi lên

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới tiếp tục tăng. Theo đó, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 3/2024 được ghi nhận tại mức 3.170 USD/tấn sau khi tăng 6,13% (tương đương 186 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 3/2024 tại New York ở mức 185,25 US cent/pound sau khi tăng 2,92% (tương đương 5,25 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 10h58 (giờ Việt Nam).

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 17/01/2024 lúc 10:58:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tăng 200 - 300 đồng/kg. Các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 70.900 - 71.500 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tăng 200 - 300 đồng/kg. Các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 70.900 - 71.500 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 70.900 đồng/kg - tăng 300 đồng/kg. Tiếp đến là tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Lắk với giá 71.400 đồng/kg, cùng tăng 200 đồng/kg. Song song đó, tỉnh Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch cao hơn hôm qua 200 đồng/kg là 71.500 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương.

Giá cà phê Robusta tại Việt Nam đã tăng lên mức kỷ lục trong những ngày gần đây theo đà tăng của giá thế giới. Năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam giảm 8,7% về lượng, nhưng kim ngạch tăng 4,6% lên mức kỷ lục 4,24 tỷ USD. Tại thị trường trong nước, giá cà phê lại sắp lập đỉnh mới gần 72.000 đồng/kg trong vụ thu hoạch vụ 2023-2024.

Bước sang tháng 1/2024, giá cà phê tại các tỉnh sản xuất trọng điểm ở Tây Nguyên tiếp tục tăng và tiến sát cột mốc lịch sử mới là 72.000 đồng/kg (trước đó đã đạt 71.000 đồng/kg vào ngày 11/1, vượt qua mức đỉnh cũ là 70.000 đồng/kg đạt được vào năm ngoái). Việc giá liên tục tăng cao ngay trong vụ thu hoạch báo hiệu một vụ mùa bội thu tiếp theo của ngành cà phê.

Hợp đồng tương lai cà phê Robusta tại London cũng đạt mức kỷ lục do thiếu nguồn cung, nhích lên hơn 30% so với đầu tháng 10/2023. Một vài nhà nhập khẩu đã giảm thu mua cà phê từ Việt Nam khi xung đột tại Biển Đỏ khiến chi phí vận tải tăng cao.

Trong lúc giá Robusta leo lên mức kỷ lục thì mưa trái mùa lại đang đe doạ ngành cà phê của Ấn Độ. Lượng mưa quá mức ở Karmataka và Kerala có thể làm trì hoãn vụ thu hoạch và ảnh hưởng đến năng suất.

Đối với Kenya, cà phê giữ vai trò then chốt trong tăng trưởng kinh tế của đất nước. Nước này đặt mục tiêu tăng sản lượng cà phê lên mức 49.000 tấn vào năm 2025 tới thông qua nhiều sáng kiến chiến lược khác nhau.

Uganda hiện là nước xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất châu Phi. Trong tháng 12/2023, xuất khẩu cà phê của nước này đã giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2022, do mưa lớn làm gián đoạn việc thu hoạch và sấy khô tại một số vùng.

Năm 2024, có nhiều thông tin trái chiều tác động đến giá cà phê toàn cầu. Quý I/2024, giá cà phê Robusta và Arabica sẽ duy trì ở mức cao do lo ngại nguồn cung thiếu hụt, tồn kho thấp nhất trong 12 năm trở lại đây. Tuy nhiên, đà tăng của giá cà phê thế giới sẽ chậm lại hoặc quay đầu giảm trong nửa cuối năm 2024.

Trong báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), ước tính tồn kho cà phê Robusta thế giới trong niên vụ 2023/24 đạt 26,5 triệu bao (loại 60kg), giảm 16,7% so với báo cáo trước đó và giảm 4% so với ước tính niên vụ 2022/23.

Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) đã dự báo sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2023/24 sẽ tăng 5,8% so với niên vụ trước, đạt 178 triệu bao (loại 60kg), trong đó sản lượng Arabica tăng 8,7% đạt 102,2 triệu bao và Robusta tăng 2,2% đạt 75,8 triệu bao. ICO cũng dự báo tiêu thụ cà phê thế giới sẽ tăng 2,2% lên 177 triệu bao trong niên vụ 2023/24. Sau hai niên vụ thâm hụt niên tiếp, cán cân cung - cầu cà phê niên vụ 2023/24 dự kiến sẽ thặng dư khoảng 1 triệu bao.