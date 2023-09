Giá cà phê ngày 18/9: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, sắp chạm mốc kỷ lục mới

Giá cà phê hôm nay 18/9: Giá cà phê tiếp đà tăng, sắp chạm mốc kỷ lục 70.000 đồng/kg

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới tăng. Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 11/2023 được ghi nhận tại mức 2.556 USD/tấn sau khi tăng 2,44% (tương đương 61 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 12/2023 tại New York ở mức 159,15 US cent/pound sau khi tăng 3,34% (tương đương 5,15 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 10h12 (giờ Việt Nam).

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 18/09/2023 lúc 10:12:01 (delay 10 phút)

Cùng đà tăng của sàn thế giới, giá cà phê Tây Nguyên hôm nay tăng thêm trung bình 200 - 300 đồng/kg. Trong đó, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 67.200 - 68.200 đồng/kg.

Theo đó, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 67.200 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg. Tiếp đến là tỉnh Gia Lai với 67.600 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua là 67.800 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 68.200 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được khảo sát sau khi tăng 300 đồng/kg.

Đáo hạn hợp đồng quyền chọn trên các sàn hàng hóa đã hỗ trợ giá cà phê chuyển sang xu hướng giá tăng trong ngắn hạn.

Tính chung cả tuần qua, thị trường London có 4 phiên tăng và 1 phiên giảm. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11 tăng tất cả 149 USD, tức tăng 6,19 %, lên 2.556 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 1/2024 tăng tất cả 93 USD, tức tăng 4,02 %, lên 2.404 USD/tấn, các mức tăng mạnh. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Tương tự, thị trường New York có 2 phiên tăng và 2 phiên giảm đan xen. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12 tăng tất cả 10,50 cent, tức tăng 7,06 %, lên 159,15 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 1/2024 tăng tất cả 9,95 cent, tức tăng 6,47 %, lên 159,75 cent/lb, các mức tăng mạnh. Khối lượng giao dịch khá cao trên mức trung bình.

Báo cáo các chỉ số kinh tế Mỹ tăng trưởng chưa đạt mức kỳ vọng, nhưng đã hé lộ khả năng để thị trường suy đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có cơ sở để tạm ngừng việc nâng lãi suất tiền tệ tại kỳ họp sắp tới. Báo cáo tồn kho ICE hai sàn vẫn còn đứng ở mức rất thấp, kết hợp với DXY giảm nhẹ trở lại đã thúc đẩy các quỹ và đầu cơ quay lại các thị trường đẩy mạnh mua vào sau khi đã mạnh tay thanh lý vị thế ròng trong khoảng hai tuần trước đó.

Trong tuần, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã nâng lãi suất đồng Euro lần thứ 10 lên thêm 0,25% nhằm ngăn cản lạm phát tăng quá mức, trong khi vấn đề chính của khu vực Eurozone là khủng khoảng năng lượng thì các thành viên của khối OPEC+ vẫn duy trì quan điểm cắt giảm khai thác càng khiến khủng hoảng thêm sâu sắc hơn.

Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê (Cecafé) ở Brazil báo cáo xuất khẩu cà phê hạt trong tháng 8 đã tăng hơn 33,17% so với cùng kỳ năm trước, lên đạt tổng cộng 3,35 triệu bao, bao gồm 2,65 triệu bao cà phê Arabica, tăng 11,20 % và 698.856 bao cà phê Conilon Robusta, tăng mạnh tới 442% so với cùng kỳ.

Cecafé cũng đã báo cáo lũy kế xuất khẩu cà phê hạt trong hai tháng đầu tiên của niên vụ cà phê hiện tại (từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, tăng hơn 28,22% so với cùng kỳ niên vụ trước, đạt tổng cộng 6,05 triệu bao.

Tổng cục Hải quan Việt Nam báo cáo dữ liệu sơ bộ cho thấy xuất khẩu cà phê trong tháng 8 đã đạt 84.647 tấn (khoảng 1,41 triệu bao), giảm tới 22,3% so với tháng trước và thấp hơn đáng kể so với ước báo ban đầu của Tổng cục Thống kê Việt Nam là 90 ngàn tấn. Điều này đã khiến thị trường tiếp tục thể hiện mối lo thiếu hụt nguồn cung.

Tồn kho cà phê Robusta do sàn London chứng nhận và theo dõi cấp phát, tính đến thứ sáu ngày 15/9 đã tăng 3.450 tấn, tức tăng 9,78 % so với một tuần trước đó, lên đăng ký ở mức 38.730 tấn (khoảng 645.500 bao, bao 60 kg), ghi nhận mức tăng rất đáng kể, chủ yếu cà phê Robusta vụ mùa mới của Brazil được đưa về sàn để tham gia bán đấu giá.

Thị trường tiếp tục thể hiện mối lo thiếu hụt nguồn cung cà phê.

Bệnh héo cây cà phê, thường ở giai đoạn vườn ươm

Triệu chứng

Bệnh thường tấn công cây cà phê giai đoạn vườn ươm, các loại nấm thường tấn công cổ rễ của cây, nơi vết bệnh bị thắt lại, thối đen. Đó là kết quả của nấm tấn công vào thân cây, chúng làm gián đoạn sự lưu thông của mạch dẫn. Bệnh nặng sẽ làm cây đổ sập. Trong điều kiện ẩm độ cao nơi vết bệnh có màu nâu, xám, đôi khi hơi đỏ.

Đặc điểm phát sinh gây hại

Bệnh trên cây cà phê thường phát sinh trong môi trường điều kiện ẩm độ cao, nhất là vào các tháng mùa mưa, ruộng bị úng nước. Các ruộng có pH chua cũng là điều kiện để nấm tồn tại và gây hại cây trồng.

Biện pháp phòng trừ

Vệ sinh đồng ruộng tiêu hủy tàn dư thực vật.

Làm mương thoát nước, tránh để ruộng bị úng nước.

Bổ sung các sản phẩm Trichoderma để đối kháng với các loại nấm gây bệnh.

Biện pháp hóa học: Sử dụng Mancozed để phòng trừ (1 gói dùng cho 40 lít) hoặc Apollo (1 chai 40 lít), để điều trị bệnh dùng Sparta (1 chai pha cho 200-300 lít nước).