Giá cà phê ngày 17/9: Giá cà phê có tuần tăng kỷ lục

Giá cà phê hôm nay 17/9: Tăng cao nhất 2.500 đồng/kg trong tuần qua

Giá cà phê thế giới tăng mạnh phiên chốt tuần này. Trong cả tuần qua, giá cà phê Robusta giao dịch trên sàn London giao tháng 11/2023 tăng 149 USD/tấn; giá cà phê Arabica giao tháng 12/2023 tăng 10,5 Cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê trên các sàn giao dịch quốc tế tăng mạnh. Giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe London kỳ hạn giao hàng tháng 11/2023 tăng 61 USD, giao dịch tại 2.556 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2024 tăng 36 USD, giao dịch tại 2.404 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình cao.



Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US New York kỳ hạn giao tháng 12/2023 tăng mạnh 5,15 Cent, giao dịch tại 159,15 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 3/2024 giá giao dịch tăng 4,85 Cent, giao dịch tại 159,75 Cent/lb. Khối lượng giao dịch tăng mạnh.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 17/09/2023 lúc 12:48:01 (delay 10 phút)

Cùng đà tăng của sàn thế giới, giá cà phê trong nước tăng thêm trung bình 2.500 đồng/kg. Trong 1 tháng qua, giá cà phê trong nước có 3 tuần tăng, 1 tuần giảm, thêm hơn 3.000 đồng/kg.

Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 66.900 đồng/kg - tăng 2.400 đồng/kg. Tiếp đến là tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum với giá 67.400 đồng/kg, tăng 2.500 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua là 67.600 đồng/kg, tăng 2.400 đồng/kg. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 67.900 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được khảo sát, sau khi tăng 2.500 đồng/kg.

Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) cho biết trong hai niên vụ 2021-2022 và 2022-2023, ước tính tổng sản lượng cà phê thiếu hụt toàn cầu là 14,4 triệu bao (loại 60 kg). Niên vụ trước xuất khẩu cà phê nhân xanh toàn cầu giảm 2,8% và 10 tháng đầu niên vụ hiện tại giảm 5,7%.

Số liệu của ICO cho thấy, xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt tổng cộng 10,2 triệu bao trong tháng 7, giảm nhẹ so với 10,4 triệu bao của cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 10 tháng đầu niên vụ 2022-2023 (22/10/2022 đến 23/7/2023) xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt 103,7 triệu bao,

Trong tháng 8, giá cà phê toàn cầu được tổng hợp và theo dõi bởi ICO (I-CIP) tiếp tục giảm 2,4% so với tháng trước xuống mức bình quân 154,5 US cent/pound (do động trong khoảng 148,8 - 163,6 US cent/pound).

Trên thị trường thế giới, trong tháng 8, giá cà phê Robusta và Arabica giảm lần lượt 3% và 5% so với cuối tháng 7. Những ngày đầu tháng 9, giá cà phê thế giới tiếp đà giảm của giai đoạn cuối tháng 8.

Dự báo tốc độ giảm giá của cà phê trên thị trường thế giới sẽ chậm lại. Sau đợt giảm giá mạnh, người dân Brazil tập trung vào thu hoạch giai đoạn cuối vụ mùa khi mùa mưa mới năm nay cũng đã bắt đầu.

Theo báo cáo thường niên của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng cà phê Việt Nam trong niên vụ 2023 - 2024 dự kiến tăng 5% lên 31,3 triệu bao (60 kg/bao) nhờ thời nhiệt độ thuận lợi và lượng mưa cao hơn. Ngoài ra, sản lượng còn được hỗ trợ bởi xu hướng tái canh bằng các giống cây trồng có năng suất cao hơn, kháng bệnh.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 8 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái với khối lượng đạt 84.647 tấn, trị giá 258,5 triệu USD, giảm 22,3% về lượng và 16% về trị giá so với tháng trước. Đồng thời đây là tháng giảm thứ 5 liên tiếp do nguồn cung hạn hẹp.

Các nhà phân tích cho rằng nhịp giảm giá cà phê thời gian qua chỉ là ngắn hạn do nguồn cung từ Brazil được bổ sung. Tuy nhiên, đánh giá chung nguồn cung cà phê Robusta trên toàn thế giới vẫn đang thiếu hụt.

Bệnh sinh lý ở những cây cà phê thiếu nguyên tố lưu huỳnh

Nguyên nhân

Bệnh bạc lá là bệnh sinh lý trên cây cà phê do thiếu nguyên tố lưu huỳnh, bệnh xuất hiện trên vườn cà phê vào thời kì kiến thiết cơ bản.

Lá cây mất diệp lục, trên lá có biểu hiện màu bạc trắng những cây bị bệnh này thường chậm phát triển, còi cọc cho năng suất thấp.

Trong quá trình trồng và chăm sóc bà con nông dân thường chỉ để ý bón N-P-K nhưng lại quên đi việc bón phân thêm những nguyên tố trung lượng và vi lượng cũng rất cần thiết cho cây trồng. Nhất là đối với những vùng đất Tây Nguyên rất chua có độ pH thấp nghèo lưu huỳnh trong khi cây cà phê lại cần độ pH từ 5.2 – 6.2 mới phát triển tốt.

Biện pháp khắc phục

Để phòng ngừa bệnh bạc lá trên cây cà phê cần chú ý việc cân đối điều chỉnh lượng phân bón cho vườn cà phê một cách hợp lý nhất có thể để nhằm bổ sung những dạng phân có chứa gốc lưu huỳnh chẳng hạn như sunfat đạm, sunfat kali tăng thêm lượng lưu huỳnh cho đất.

Cần lưu ý đây là nguyên tố trung lượng nên chỉ cần bón thêm một lượng vừa đủ, lượng lưu huỳnh cần bón cho cây cà phê từ 40 – 60 kg/1ha. Trường hợp bón cho cây quá nhiều lưu huỳnh dễ dẫn đến tình trạng cây bị ngộ độc, cháy lá và chết.

Khi có biểu hiện của bệnh bạc lá trên cây cà phê cần cung cấp thêm lưu huỳnh cho cây, pha dung dịch sunfat đạm hoặc sunfat kẽm nồng độ 0,1% sau đó phun lên toàn bộ tán cây 1 – 2 lần mỗi lần phun cách nhanh 15 ngày.

Bên cạnh những nguyên tố đa lượng, trung lượng và nguyên tố vi lượng bà con cần chú ý đến những loại phân hữu cơ làm tăng độ phì nhiêu cho đất vườn ươm viện eakmat, giúp đất cải thiện độ PH, tạo điều kiện cho cây cà phê phát triển tốt cho năng suất cao.