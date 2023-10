Giá cà phê ngày 2/10: Giá cà phê vẫn đà giảm, giá trong nước cao nhất tại tỉnh nào?

Giá cà phê hôm nay 2/10: Cà phê Robusta, Arabica tiếp tục giảm

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới giảm. Theo đó, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 11/2023 được ghi nhận tại mức 2.462 USD/tấn sau khi giảm 0,28% (tương đương 7 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 12/2023 tại New York ở mức 146,15 US cent/pound sau khi giảm 0,71% (tương đương 1,05 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 13h06 (giờ Việt Nam).

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 02/10/2023 lúc 13:06:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 02/10/2023 lúc 13:06:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay đi ngang đầu tuần. Trong đó, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 65.900 - 66.700 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay đi ngang đầu tuần. Trong đó, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 65.900 - 66.700 đồng/kg. Theo đó, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 65.900 đồng/kg. Tiếp đến là tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum với 66.300 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua là 66.500 đồng/kg. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 66.700 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Áp lực bán hàng vụ mới và thông tin dự báo thời tiết vùng cà phê chính ở miền nam Brazil sẽ có mưa thuận lợi đã kéo giá cà phê kỳ hạn sàn New York giảm sâu.

Tính chung cả tuần qua, thị trường London có 3 phiên giảm và 2 phiên tăng đan xen. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11 tăng tất cả 1 USD, tức tăng 0,04 %, lên 2.462 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 1/2024 không thay đổi, vân ở mức 2.369 USD/tấn, các mức tăng/giảm cực nhẹ. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình.

Trái lại, thị trường New York có 4 phiên giảm và 1 phiên tăng. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12 giảm tất cả 5,00 cent, tức giảm 3,31 %, xuống 146,15 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 1/2024 giảm tất cả 5,05 cent, tức giảm 3,32 %, còn 147,20 cent/lb, các mức giảm khá mạnh. Khối lượng giao dịch duy trì khá cao trên mức trung bình.

Báo cáo các chỉ số kinh tế Mỹ trong tuần qua cho thấy nền kinh tế hàng đầu thế giới vẫn tăng trưởng ổn định và lãi suất trái phiếu kho bạc dài hạn hiện ở mức rất cao đã thu hút dòng vốn đầu cơ chảy mạnh về DXY do lo ngại khả năng Fed sẽ cứng rắn trong việc sẵn sàng nâng lãi suất lên thêm nếu xét thấy cần thiết trong việc đẩy lùi lạm phát.

Các thị trường hàng hóa thanh toán bằng “đồng bạc xanh” rơi vào thế bất lợi khi trở nên quá đắt đỏ. Trong khi đó, việc cắt giảm sản lượng dầu thô hơn 1 triệu thùng/ngày của khối OPEC+ khiến châu Âu lo ngại sẽ quay lại tình trạng khủng hoảng năng lượng đã làm cả châu lục này suy thoái trong suốt mấy năm qua khi giá dầu quá cao.

Tổng cục Thống kê Việt Nam ước báo xuất khẩu cà phê trong tháng 9 đạt 90 ngàn tấn, xấp xỉ 1,5 triệu bao, tăng 6,32% so với tháng trước nhưng lại giảm 6,81% so với cùng kỳ năm trước. đưa xuất khẩu 9 tháng đầu năm lên đạt 1,207 triệu tấn (khoảng 20,12 triệu bao), giảm 11,65% so với cùng kỳ năm trước

Tồn kho cà phê Robusta do sàn London Chứng nhận và theo dõi cấp phát, tính đến thứ sáu ngày 29/9 đã giảm 110 tấn, tức giảm 0,26 % so với một tuần trước đó, xuống đăng ký ở mức 42.780 tấn (khoảng 713.000 bao, bao 60 kg), đã góp phần hỗ trợ giá cà phê kỳ hạn sàn London không giảm sâu như sàn New York.

Biện pháp hạn chế rụng trái non trên cây cà phê

Nguyên nhân rụng trái non trên cây cà phê:

Như bà con đã biết cây cà phê có một vụ mùa khép kín trong một năm, giai đoạn cây cà phê thu hoạch thì sự phân hóa mầm hoa cũng đang bắt đầu cho vụ mùa tiếp. Cây cà phê sau một vụ mang trái đã tích trữ trong trái một lượng lớn chất dinh dưỡng, sau khi thu trái cũng là khi lấy đi một lượng lớn chất dinh dưỡng của cây, khiến cây bị thiếu chất và suy kiệt. Do đó, khi vào vụ mới các chất dinh dưỡng sẽ không đủ và thiếu hụt để nuôi trái. Và khi bà con không cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cây cà, thì sẽ gây ra hiện tượng rụng hoa và trái non và làm giảm năng suất cây cà phê.

Nếu cây cà phê sai trái nhưng bà con không cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng kịp thời, cà phê sẽ thiếu chất dinh dưỡng, theo cơ chế tự nhiên cây cà phê rụng bớt quả.

Hiện tượng rụng trái non trên cây cà phê.

Việc cung cấp không đầy đủ chất dinh dưỡng cho cà phê khiến cây phát triển kém, giảm sức đề kháng, sức chống chịu và khi điều kiện bất lợi (mưa nhiều, ẩm độ cao…) là tạo điều kiện cho sâu bệnh xâm nhập và gây hại cho hoa và trái cà phê ( nấm tấn công vào cuống hoa và trái gây thối, tấn công vào cành làm khô cành, tấn công vào quả gây rụng trái, rệp sáp chích hút quả và làm giảm lượng dưỡng chất trong cây, gây tổn thương nấm bệnh dễ xâm nhập…) cũng gây ra hiện tượng rụng hoa và quả non.

Biện pháp khắc phục rụng trái non cà phê:

Thời kỳ sau thu hoạch: Cần cắt cành tạo tán cho cây cà phê, cắt bỏ cành khô, già cỗi, cành vô hiệu, cành sâu bệnh, cành vượt… tạo độ thông thoáng cho tán cây là rất quan trọng, hạn chế sâu bệnh, tạo điều kiện cho cây cà phê tập trung dinh dưỡng nuôi trái và những cành cho trái.

Thời kỳ trước khi ra hoa (sau xiết nước) cần bón phân cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây.

Thời kỳ nuôi trái (sau xiết nước 2,5-3 tháng) bà con cần bón đầy đủ cân đối chất dinh dưỡng cho cây cà phê, bón 1kg phân Ong Biển 4 khoáng, giúp trái to khỏe, cuống dài, đồng đều, chắc nhân nặng hạt, hạn chế tối đa hiện tượng rụng trái non và tăng năng suất cây cà phê.

Thời kỳ trước thu hoạch (1,5-2 tháng) : Cuối mùa mưa bón 1kg Ong Biển 4 khoáng/gốc để nuôi trái.

Cây cà phê rất cần cân đối chất dinh dưỡng, việc cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng trong tất cả các giai đoạn của cây cà phê là rất cần thiết, việc bón phân hữu cơ OBI-Ong Biển nhằm cung cấp đầy đủ cân đối các dinh dưỡng khoáng thiết yếu để tạo một lượng cành dự trữ cho vụ tới và giúp cây sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh, tăng sức đề kháng với sâu bệnh và thời tiết bất lợi, tăng tỷ lệ ra hoa đậu trái, hạn chế tối đa hiện tượng rụng hoa trái non và tăng được năng suất.

Lưu ý : Thời kỳ ra hoa bà con tuyệt đối không xịt bất kỳ loại thuốc nào khác, nếu bà con xịt sẽ gây ra hiện tượng rụng bông sinh lý, vì giai đoạn này cây cà phê rất mẫn cảm với hóa chất nông nghiệp.