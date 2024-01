Giá cà phê ngày 18/1: Nhu cầu mạnh mẽ mà nguồn cung cà phê Robusta vẫn khan hiếm

Giá cà phê hôm nay 18/1: Quay đầu giảm tại thị trường nội địa

Phiên giao dịch hôm nay, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London quay đầu giảm. Kỳ hạn giao tháng 3 giảm thêm 14 USD, xuống 3.156 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 5 giảm thêm 42 USD, còn 2.962 USD/tấn, các mức giảm tương đối. Khối lượng giao dịch trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cùng xu hướng giảm. Kỳ hạn giao tháng 3 giảm 6,05 cent, xuống 179,2 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 giảm 6,05 cent, còn 176 cent/lb, các mức giảm mạnh. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 18/01/2024 lúc 11:36:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay giảm đồng loạt 800 đồng/kg. Các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 71.400 - 72.000 đồng/kg.

Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 71.400 đồng/kg. Tiếp đến là tỉnh Gia Lai và với giá 71.900 đồng/kg. Song song đó, tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 72.000 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương.



Xuất khẩu cà phê Việt Nam tăng mạnh từ những tháng cuối năm 2023, do nguồn cung cà phê trong nước được bổ sung từ vụ thu hoạch mới và nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh.



Theo các chuyên gia, giá cà phê có tiếp tục tăng hay không rất khó có thể dự đoán nhưng khả năng tăng tiếp sẽ không cao vì giá này đã chạm ngưỡng. Hơn nữa, xung đột ở Biển Đỏ đã khiến giá cước tàu vận chuyển tăng cao.

Đầu năm 2024, giá cà phê kỳ hạn duy trì xu hướng trái chiều, giảm ở sàn New York, nhưng tăng tại London khi thị trường có thêm nhiều thông tin hỗ trợ. Thông tin dự báo thời tiết tại Brazil thuận lợi khiến giá cà phê Arabica kèo dài đà giảm. Trong khi đó, người trồng cà phê Việt Nam hạn chế bán ra do kỳ vọng giá sẽ tăng thêm. Bên cạnh đó, tuyến đường hàng hải quốc tế Âu- Á bị tắc nghẽn có thể khiến cước vận tải biển tăng cao do phải đi vòng qua mũi Hảo Vọng ở Nam Phi.

Những ngày đầu tháng 01/2024, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tăng mạnh theo giá thế giới. Ngày 10/01/2024, giá cà phê Robusta tăng 2.300 – 2.400 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát) so với ngày 30/12/2023. Tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, giá cùng tăng 2.300 đồng/kg, lên mức 70.400 – 70.500 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng, giá tăng 2.400 đồng/kg, lên mức 69.800 đồng/kg.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam giảm 8,7% về lượng, nhưng tăng 4,6%về trị giá so với năm 2022, đạt 1,62 triệu tấn, trị giá 4,24 tỷ USD. Tính riêng tháng 12/2023,xuất khẩu cà phê của nước ta đạt 207,61 nghìn tấn, trị giá gần 599,42 triệu USD, tăng 74,0% về lượng và tăng 68,1% về trị giá so với tháng 11/2023, so với tháng 12/2022 tăng 5,4% về lượng và tăng 40,8% về trị giá.

Dự báo năm 2024, ngành cà phê Việt Nam sẽ tiếp tục được hưởng lợi nhờ giá cà phê Robusta sẽ tăng, có thể lập đỉnh do lo thiếu hụt nguồn cung. Theo Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, dự báo sản lượng cà phê trong niên vụ 2023/2024 có thể giảm 10% xuống 1.656 triệu tấn, vụ mùa thấp nhất trong 4 năm, do thời tiết không thuận lợi. Dù vụ mùa Việt Nam thu hoạch rộ, nhưng sức cung ứng không đủ mạnh như những năm trước. Người dân đang có xu hướng hạn chế bán để chờ giá lên, đẩy giá cà phê nội địa tăng liên tục.

Nhiều ý kiến nhận định, giá cà phê Robusta còn có sự hỗ trợ từ nguồn cung Việt Nam khi nhà sản xuất hàng đầu ít tham gia vào các cuộc đàm phán kinh doanh trong kỳ nghỉ Tết Cổ truyền khá dài sắp tới.

Phân tích dữ liệu Báo cáo Thị trường tháng 11 của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho thấy nhu cầu cà phê toàn cầu sẽ khoảng 10,4 triệu tấn trong niên vụ 2022/2023, phần lớn được bù đắp từ tồn kho vụ cũ mang sang. Sự gián đoạn nguồn cung bất kỳ sẽ khiến giá cà phê tăng vọt trở lại là điều không thể tránh khỏi.

Dữ liệu báo cáo của the ICE Report Center cho thấy, ngày hôm qua thứ ba 16/1, tồn kho Robusta đã giảm thêm 810 tấn, tức giảm 2,54% so với ngày trước đó, xuống ở mức thấp kỷ lục 31.130 tấn (khoảng 518.833 bao, bao 60 kg), trong đó chiếm phần lớn là cà phê Conilon Robusta của Brazil.