Giá cà phê ngày 26/12: Cà phê trong nước chạm mốc 68.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 26/12: Ổn định, giá cao nhất 68.000 đồng/kg

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới giảm trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Theo đó, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 1/2024 được ghi nhận tại mức 3.075 USD/tấn sau khi giảm 3,27% (tương đương 104 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 3/2024 tại New York ở mức 192,8 US cent/pound sau khi giảm 0,41% (tương đương 0,8 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 13h24 (giờ Việt Nam).

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 26/12/2023 lúc 13:24:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay duy trì đi ngang.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay duy trì đi ngang. Chi tiết, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 67.200 - 68.000 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 67.200 đồng/kg. Tiếp đến là Gia Lai với giá 67.800 đồng/kg. Hai tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk ghi nhận mức giao dịch là 68.000 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương.

Tình trạng suy giảm nguồn cung có thể vẫn diễn ra trong niên vụ 2023 – 2024 trong khi nhu cầu cà phê Robusta trên thế giới vẫn lớn. Đây sẽ là động lực chính hỗ trợ cho giá cà phê trong năm tới.

Trong báo cáo mới đây, ICO dự báo sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2023-2024 sẽ tăng 5,8% so với niên vụ trước lên 178 triệu bao, trong đó sản lượng Arabica tăng 8,7% lên 102,2 triệu bao và Robusta tăng 2,2% lên 75,8 triệu bao.

Tiêu thụ cà phê thế giới cũng được dự báo sẽ tăng 2,2% lên 177 triệu bao trong niên vụ 2023-2024. Trong đó, các nước không sản xuất sẽ đóng góp lớn nhất vào mức tăng chung, với tăng trưởng dự kiến khoảng 2,1%. Như vậy, sau hai niên vụ thâm hụt niên tiếp, cán cân cung - cầu cà phê niên vụ 2023-2024 dự kiến sẽ thặng dư khoảng 1 triệu bao.

Trong tháng 11, giá cà phê Robusta và Arabica thế giới tăng mạnh do lo ngại nguồn cung thiếu hụt.

Tính đến đầu tháng 12, Việt Nam thu hoạch khoảng 50% sản lượng của niên vụ 2023 – 2024. Do thời tiết bất lợi, dự kiến trong niên vụ 2023-2024, sản lượng cà phê Việt Nam sẽ giảm nhiều.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam có xu hướng tăng trở lại do nguồn cung được bổ sung từ vụ thụ hoạch 2023-2024 đang diễn ra.

Mặc dù giảm trong thời gian gần đây, nhưng giá cà phê xuất khẩu được cho là sẽ duy trì ở mức cao, thậm chí có thể lập đỉnh mới trong năm 2024 do những lo ngại về nguồn cung cà phê toàn cầu.

Năm 2024, nguồn cung cà phê Việt Nam vẫn là tiêu điểm của thị trường. Do đó, doanh nghiệp Việt cần có các chiến lược thu mua và xuất khẩu hợp lý để có thể làm chủ giá và đem về lợi nhuận tốt nhất trong năm 2024.