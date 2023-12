Chuyện lạ Vĩnh Long, trồng bí chỉ bẻ nụ bán nhanh như tôm tươi

Mô hình trồng bí nụ theo hướng hữu cơ được triển khai lần đầu tiên tại huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế khá, góp phần tìm hướng sản xuất mới đáp ứng nhu cầu thị trường.

Mô hình bí nụ theo hướng hữu cơ tại huyện Mang Thít thuộc kế hoạch “Hỗ trợ áp dụng các mô hình khuyến nông mới năm 2023” do Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp (thuộc Sở Nông nghiệp-PTNT tỉnh Vĩnh Long) xây dựng kế hoạch thực hiện theo hướng “Nhà nước và Nhân dân cùng đầu tư”.

Cụ thể, Nhà nước hỗ trợ 50% chi phí mua hạt giống, 50% chi phí mua phân bón, thuốc BVTV, 100% chi phí tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và hội thảo đánh giá nhân rộng mô hình cho những hộ tham gia, hộ có nhu cầu. Bên cạnh đó, người dân đối ứng 50% tiền mua giống bí, 50% vật tư phân bón, thuốc BVTV và phần còn lại người dân tự đầu tư.

Theo đánh giá của Trạm Khuyến nông huyện Mang Thít, qua quá trình gieo hạt, chăm sóc, nhìn chung giống bí nụ TN9 có tỷ lệ nảy mầm cao, sinh trưởng nhanh, mạnh, bông cái rất nhiều, chống chịu tốt các loại sâu bệnh trên họ bầu bí.

Mô hình trồng bí nụ đem lại hiệu quả kinh tế cho nông dân huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Cây ra hoa, ra nụ trên mỗi nách lá, dạng nụ tròn dài, đẹp, hợp thị hiếu người tiêu dùng. Bình quân mỗi mô hình 1 công thu được 7 kg/ngày; trọng lượng 35-40 nụ/kg. Giá bán lẻ 40.000-50.000 đ/kg, cân xô tại ruộng 25.000 đ/kg.

Qua đánh giá cho thấy, bình quân tổng thu của nông dân tham gia mô hình là 17,36 triệu đồng, sau khi trừ chi phí thu lợi nhuận gần 8 triệu đồng. Từ kết quả này, nông dân trong mô hình đã có thêm động lực để tiếp tục duy trì việc canh tác bí nụ trong các vụ tiếp theo. Đặc biệt, có một số hộ dân ngoài mô hình có ý định học tập làm theo.

Có 4 công tham gia mô hình, ông Đặng Văn Hai (xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) cho biết: “Mô hình trồng bí nụ theo hướng hữu cơ phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương, thời gian sinh trưởng ngắn chỉ 32 ngày là thu hoạch, bí phát triển tốt, chăm sóc đơn giản, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bên cạnh đó, trồng theo hướng hữu cơ nên ít sử dụng phân, thuốc, chủ yếu là dùng phân sinh học nên cho trái bền hơn, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng lẫn người trồng”.

Ông Nguyễn Văn Thành- Trưởng Trạm Khuyến nông huyện Mang Thít, cho biết: Mô hình trồng bí nụ luân canh trên đất lúa là mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế khá cao, chỉ sau 30 ngày xuống giống là nông dân đã có thu nhập hàng ngày.

Trồng bí nụ theo hướng hữu cơ và dần tiến lên chỉ sử dụng toàn phân, thuốc hữu cơ là khuynh hướng của nền nông nghiệp hiện nay, là điều kiện để đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm. Là mô hình cần được quan tâm khuyến khích nhân rộng.

Ông Nguyễn Văn Thành cũng khuyến cáo, trồng bí nụ cần chú ý cân đối thị trường, tránh cung vượt cầu, vì đây là mặt hàng tươi sống, không thể tồn trữ lâu.

“Thời gian tới, ngành chức năng cần giúp cán bộ kỹ thuật và nông dân có điều kiện để nâng cao trình độ canh tác, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế. Đối với nông dân trồng bí nụ theo hướng hữu cơ, nên duy trì và nhân rộng mô hình.

Mỗi vụ trồng mới nên tăng hàm lượng vật tư hữu cơ và giảm lượng phân hóa học để tăng chất lượng và giá trị sản phẩm. Khi hàm lượng hữu cơ trong đất đạt đến tỷ lệ hợp lý thì bí nụ sẽ đạt mức tối ưu về năng suất và chất lượng.

Song song đó, nên thành lập tổ liên kết sản xuất bí nụ để qua đó có thể dần đổi công, trao đổi đúc kết kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả sản xuất; sắp xếp diện tích xuống giống sao cho đảm bảo cung không vượt cầu, nhằm tránh điệp khúc “được mùa, mất giá”- ông Nguyễn Văn Thành khuyến cáo.

Có thể thấy, canh tác hữu cơ nói chung đang là xu hướng phát triển của ngành nông nghiệp hiện nay, là điều kiện để đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm.

Do vậy, mô hình trồng bí nụ theo hướng hữu cơ sẽ góp phần từng bước đưa tiến bộ khoa học mới vào sản xuất, cung cấp sản phẩm an toàn thực phẩm cho thị trường, qua đó, tạo thay đổi trong sản xuất của nông dân, hướng đến sản xuất an toàn, hiệu quả, chất lượng.