Giá cà phê ngày 8/10: Giảm liên tiếp, cà phê trong nước về lại ngưỡng 64.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 8/10: Trong nước về lại ngưỡng 64.000 đồng/kg

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần này, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe London kỳ hạn giao hàng tháng 11/2023 giảm 19 USD, giao dịch tại 2.359 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2024 giảm 22 USD giao dịch tại 2.280 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US New York kỳ hạn giao tháng 12/2023 tăng 0,65 Cent, giao dịch tại 146,05 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 3/2024 giá giao dịch giảm 0,8 Cent, giao dịch tại 147,20 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá cà phê thế giới tuần này xu hướng giảm chiếm ưu thế. Hai nguyên chính đẩy giá cà phê giảm trong tuần, thứ nhất do đồng USD mạnh, thứ 2 là thông tin thời tiết được cải thiện đã kích hoạt các quỹ và đầu cơ tăng cường bán cà phê kỳ hạn. Gây bi quan cho giá cà phê hiện có thông tin dự báo mưa tại các vùng trồng cà phê ở Brazil đã làm giảm bớt lo ngại về hạn hán và vụ thu hoạch mới từ Việt Nam chuẩn bị bắt đầu.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 08/10/2023 lúc 13:42:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay dao động trong khoảng 63.700 - 64.300 đồng/kg.

Trong 6 ngày qua, thị trường cà phê có xu hướng giảm. Vào cuối tuần, các địa phương ghi nhận giảm 2.200 - 2.400 đồng/kg so với đầu tuần. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 63.700 đồng/kg - giảm 2.200 đồng/kg.

Tiếp đến là tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum với giá 64.100 đồng/kg, giảm 2.200 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua là 64.200 đồng/kg, giảm 2.300 đồng/kg. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 64.300 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được khảo sát, sau khi giảm 2.400 đồng/kg.

Tháng 9/2023, giá cà phê Robusta biến động không đồng nhất so với cuối tháng 8/2023; cà phê Arabica giảm mạnh. Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 9/2023 ước tính đạt 65 nghìn tấn, trị giá 205 triệu USD, giảm 23,2% về lượng và giảm 20,8% về trị giá so với tháng 8/2023, so với tháng 9/2022 giảm 32,7% về lượng và giảm 12,8% về trị giá.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước tính đạt 1,266 triệu tấn, trị giá 3,16 tỷ USD, giảm 7,3% về lượng, nhưng tăng 1,9% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Về giá, ước tính, tháng 9/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt mức 3.151 USD/tấn, tăng 3,2% so với tháng 8/2023 và tăng 29,6% so với tháng 9/2022. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt mức 2.499 USD/tấn, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Cơ cấu chủng loại: Tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê Robusta và Arabica giảm so với cùng kỳ năm 2022, nhưng xuất khẩu cà phê Excelsa và chế biến tăng.

Bệnh thối quả trên cây cà phê

Thối quả là bệnh gây ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất thu hoach của cà phê. Nguyên nhân gây bệnh thối quả cà phê do nấm Colletotrichum cofeanum gây ra.

Biểu hiện và tác hại của bệnh

Bệnh xuất hiện tập trung trên quả. Ban đầu vết bệnh có thể xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trên vỏ quả; vết bệnh chỉ là một chấm nhỏ màu vàng nhạt sau đó lan rộng ra và chuyển màu nâu, hơi lõm.

Khi mật độ bệnh tấn công mạnh sẽ bao trùm toàn bộ quả, quả chuyển sang màu nâu đen và rụng hoặc khô trên cành. Nếu bệnh gây hại trên cuống quả, tại các vị trí cuống nhiễm bệnh sẽ bị mủn, tạo thành lớp bột màu trắng, quả rụng khi còn xanh hoặc hơi hồng rồi rụng.

Các cây cà phê bị nhiễm bệnh thối quả thường lây lan bệnh nhanh, số lượng quả trên cả chùm hoặc phần lớn số quả sẽ bị thối và rụng gây ảnh hưởng nặng nề tới năng suất thu hái của bà con.

Gợi ý một số thuốc BVTV phòng trừ thối quả cà phê: Vivil 5SC, Thaiponbao 40SL, Nicaben 50SC, Nicaben 50SC,Carzole 20WP.