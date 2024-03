Giá cà phê ngày 9/3: Giá cà phê đột nhiên "quay xe" giảm, mất hết thành quả của phiên trước

Giá cà phê ngày 9/3/2024: Cà phê trong nước lui về quanh mức 90.000 đồng/kg

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đảo chiều sụt giảm. Kỳ hạn giao tháng 5 giảm 84 USD, xuống 3.297 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 7 giảm 81 USD, còn 3.190 USD/tấn, các mức giảm rất mạnh. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cùng xu hướng giảm. Kỳ hạn giao tháng 5 giảm 7 cent, xuống 185,20 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 7 giảm 6,45 cent, còn 183,45 cent/lb, các mức giảm rất mạnh. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 09/03/2024 lúc 12:24:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 09/03/2024 lúc 12:24:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay giảm 1.200 – 1.400 đồng, xuống dao động trong khung 89.400 – 90.700 đồng/kg.

Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay giảm 1.200 – 1.400 đồng, xuống dao động trong khung 89.400 – 90.700 đồng/kg.



Cụ thể, tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) giá cà phê được thu mua với mức 89.500 đồng/kg. Tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), Lâm Hà (Lâm Đồng) giá cà phê ở mức 89.400 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 90.600 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 90.600 đồng/kg.

Tại Pleiku (Gia Lai), La Grai (Gia Lai), giá cà phê hôm nay đang ở mức 90.300 đồng/kg. Còn tại huyện Chư Prông (Gia Lai) được thu mua với mức thấp hơn 90.200 đồng/kg.

Tại Gia Nghĩa và Đắk R'lấp (Đắk Nông), giá cà phê lần lượt đạt mức 90.700 đồng/kg, 90.600 đồng/kg.

Tại tỉnh Kon Tum giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 90.300 đồng/kg.

Như vậy, giá cà phê hôm nay đang dao động trong khoảng từ 89.400 - 90.700 đồng/kg.

Giá cà phê giảm mạnh trở lại do dự báo có mưa ở Brazil làm giảm bớt lo ngại về tình trạng khô hạn, đã thúc đẩy các quỹ và đầu cơ thanh lý vị thế ròng trên cả hai sàn giao dịch cà phê kỳ hạn. Hôm qua, dự báo thời tiết cho rằng sẽ có mưa lớn trên các vùng trồng cà phê chính của Brazil trong vài ngày tới. Ngoài ra tỷ giá đồng Reais – Brazil giảm xuống mức thấp nhất tuần so với USD đã khuyến khích người Brazil đẩy mạnh bán cà phê xuất khẩu do thu về được nhiều nội tệ hơn.

Theo các nhà tư vấn – phân tích, sự biến động của thị trường tài chính mới là yếu tố chính gây ra sự biến động mạnh mẽ trên các sàn hàng hóa nói chung hơn bất kỳ hỗ trợ cơ bản nào.

Giá cà phê tại thị trường nội địa Việt Nam và Indonesia đã đạt mức kỷ lục mới trong tuần này do do tồn kho thấp và nhu cầu vẫn rất cao. Mức giá chênh lệch (Dif.) được đẩy lên rất cao, ở mức 500 – 550 USD/tấn với cà phê Robusta loại II, 5% đen vỡ và ở mức 750 – 800 USD/tấn với cà phê Sumatra loại 4, 80 hạt lỗi.

Các cuộc tấn công vào tàu thuyền vận tải ở Biển Đỏ, làm tắc nghẽn tuyến hàng hải quốc tế từ Á sang Âu đã tác động mạnh mẽ đến giá cả, trong khi dữ liệu báo cáo của ICE – Europe cho thấy tồn kho được Chứng nhận gần đây đã giảm xuống mức thấp lịch sử. Báo cáo xuất khẩu cà phê từ các nước sản xuất chính ít nhiều cũng có sự cải thiện đáng kể cũng không thể ngăn cản giá kỳ hạn tại London giảm xuống mức thấp 16 năm sau khi Fed tuyên bố sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất tiền tệ vào cuối năm đã giúp các quỹ và đầu cơ mạnh tay vung tiền vào các sàn giao dịch hàng hóa phái sinh.

Dự kiến, giá cà phê sẽ còn nhiều biến động đáng kể khi Brazil sắp bước vào vụ thu hoạch mới của năm nay.