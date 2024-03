Giá cà phê ngày 8/3: Trong nước cà phê tăng giá sốc, giá dao dịch cao chưa từng thấy

Giá cà phê hôm nay 8/3/2024: Giá cà phê trong nước tiến sát 92.000 đồng/kg

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới hôm nay tăng rất mạnh. Theo đó, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 5/2024 được ghi nhận tại mức 3.381 USD/tấn sau khi tăng 2,18%. Giá cà phê Arabica giao tháng 5/2024 tại New York ở mức 192,2 US cent/pound sau khi tăng 3,17%.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 08/03/2024 lúc 14:48:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tiếp đà tăng sốc, khi nhảy thêm từ 1.400 - 1.700 đồng/kg, giao dịch ở mức cao chưa từng có, trong khoảng 90.400 - 91.800 đồng/kg.

Cà phê tại thị trường nội địa Việt Nam hiện rất khó mua, thương mại phải đẩy giá lên rất cao mới mua được hàng.

Chi tiết, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 90.400 - 91.800 đồng/kg. Tỉnh Đắk Nông đang có mức giá thu mua cao nhất là 91.800 đồng/kg sau khi tăng 1.700 đồng/kg. Tỉnh Đắk Lắk cũng tăng thêm 1.400 đồng/kg lên 91.700 đồng/kg. Kế đến, tỉnh Gia Lai điều chỉnh giá thu mua lên 91.400 đồng/kg, tăng 1.700 đồng/kg. Song song đó, mức giao dịch thấp nhất đang được ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng là 90.400 đồng/kg, tăng 1.400 đồng/kg.

Đồng USD giảm khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết, Ngân hàng Trung ương Mỹ tự tin rằng lạm phát đang hướng tới mục tiêu 2% và có thể sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Chỉ số DXY tiếp tục suy yếu là yếu tố chính hỗ trợ giá cả hàng hóa giúp các thị trường mới nổi gia tăng sức mua sau khi tin chắc Fed sẽ chỉ cắt giảm lãi suất vào giữa năm nay.

Trên thị trường cà phê, giới chuyên gia cho rằng, niên vụ này mất cân bằng cung cầu trầm trọng nên gây biến động giá. Những nước sản xuất cà phê lớn như Brazil, Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ đều chịu ảnh hưởng do mất mùa, sản lượng giảm khoảng 10-15%.

Xuất khẩu cà phê Việt Nam vụ vừa qua giảm còn 1,6 triệu tấn, trong khi các vụ khác thường đạt 1,8 triệu tấn. Do mất mùa năm vừa rồi nên tồn kho ở Việt Nam và nước ngoài giảm xuống.

Theo ước tính, tháng 2/2024, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 200 nghìn tấn, trị giá 655 triệu USD, giảm 16,1% về lượng và giảm 9,8% về trị giá so với tháng 1/2024, so với tháng 2/2023 giảm 0,2% về lượng, nhưng tăng 50,3% về trị giá. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt 438 nghìn tấn, trị giá 1,38tỷ USD, tăng 27,9% về lượng và tăng 85% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Tháng 2/2024, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt mức 3.276 USD/tấn, tăng 7,4% so với tháng 1/2024 và tăng 50,6% so với tháng 2/2023. Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt mức 3.153 USD/tấn, tăng 44,7% so với cùng kỳ năm 2023.