Giá cà phê nội địa tăng mạnh, giao dịch ở mức cao chưa từng thấy ngày 21/4

Giá cà phê cuối tuần ngày 21/4/2024: Giá quốc tế tăng nhẹ, giá nội địa có hướng đi riêng

Cà phê Arabica tháng 7 giao dịch cuối tuần đóng cửa tăng 0,75 cent/pound và cà phê Robusta giao tháng 7 đóng cửa tăng nằm ở mức 4.080 USD/tấn, tăng 18 USD.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 21/04/2024 lúc 13:48:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê trong nước hôm nay đứng ở mức 122.500 - 124.000 đồng/kg. Giá cà phê tuần này tiếp đà tăng mạnh tại thị trường nội địa.

Theo đó, mức giao dịch cà phê cao nhất được ghi nhận là 124.000 đồng/kg tại tỉnh Đắk Nông, tăng 12.600 đồng/kg so với đầu tuần. Hai tỉnh Gia Lai và Lâm Đồng đang cùng thu mua cà phê với giá 122.500 đồng/kg, tăng lần lượt 11.500 đồng/kg và 12.000 đồng/kg trong tuần qua. Thương lái tại Đắk Lắk đang giao dịch cà phê với giá 123.500 đồng/kg, tăng 12.300 đồng/kg.

Tuy giá cà phê thế giới tăng vừa phải vào thứ sáu nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức cao đáng kể của ngày thứ năm. Đồng USD suy yếu vào cuối tuần đã thúc đẩy hoạt động mua trên hai thị trường.

Nguồn cung Robusta hiện vẫn chưa được cải thiện cho đến khi có hàng vụ mới đến với thị trường từ Brazil và Indonesia từ tháng 6 này, tuy nhiên những hoạt động thanh lý vị thế mua lớn trong suốt thời gian qua khi giá thị trường thế giới tăng thì cũng có thể khiến cho giá cà phê xem xét lại mức cao hiện nay trong tuần tới.

Những tác động của khí hậu nắng nóng, khô hạn vẫn được cho là rất khắc nghiệt với cây cà phê ở những vùng trồng của Việt nam hiện nay, tuy một số vùng đã có mưa, tuy nhiên có vẻ như đã quá trễ để cứu vãn trái non cho vụ tới.

Giá cà phê nội địa Việt nam dường như có cách hoạt động riêng của mình căn cứ trên tình hình cung cầu thực tế trong nước. Ngày hôm qua giá trên thị trường Tây Nguyên mức mua giá được nâng lên đáng kể mặc dù giá trên sàn quốc tế chỉ tăng nhẹ.

Tồn kho cà phê Arabica đã qua phân loại được chứng nhận trên Sàn giao dịch New York tiếp tục tăng dần hàng ngày, leo lên mức gần bằng cùng thời điểm năm ngoái và tăng từ mức thấp hơn 20 năm được ghi nhận trước đó trong năm. Việc đăng ký hàng ngày vào sàn giao dịch có thể được hiểu là yếu tố giảm giá đối với thị trường, cho thấy sự cải thiện trong dòng cà phê Arabica đến thị trường tiêu dùng.

Chính xác thì tồn kho cà phê Arabica được cho là đã tăng 4.254 bao vào hôm thứ năm, đạt mức tồn kho này là 635.110 bao.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê trong nửa đầu tháng 4/2024 đạt 80.781 tấn, giảm 20,7% so với cùng kỳ tháng trước và giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2023. Kim ngạch đạt gần 306,3 triệu USD, giảm 4,3% so với cùng kỳ trước trước, nhưng tăng mạnh 54,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế 4,5 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cà phê đạt 666.508 tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2023; kim ngạch đạt hơn 2,23 tỷ USD, tăng mạnh 56,4%.

Giá cà phê xuất khẩu trung bình trong nửa đầu tháng 4/2024 đạt 3.791 USD/tấn, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm mức trung bình cả tháng 3/2024 và tăng 60,5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 4,5 tháng đầu năm 2024, giá cà phê xuất khẩu trung bình đạt 3.351 USD/tấn, tăng 49,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Giá cà phê đã tăng vọt trong những tuần gần đây chủ yếu do lo ngại về sản lượng của Brazil và Việt Nam. Theo các chuyên gia, sản lượng cà phê thế giới niên vụ năm nay giảm khoảng 10 - 15%. Trong khi căng thẳng địa chính trị trên thế giới đã khiến cước vận chuyển và nhiều chi phí tăng, qua đó tạo sức ép khiến giá cà phê càng cao.