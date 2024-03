Giá căn hộ leo thang, chủ đầu tư triển khai chiến lược "ngược gió", tung nhà ở vừa túi tiền

Nhu cầu mua căn hộ của người trẻ tăng mạnh

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản hiện nay đang có sự chuyển dịch về độ tuổi của nhóm khách hàng có nhu cầu sở hữu nhà ở. Nghiên cứu của PropertyGuru (Công ty công nghệ bất động sản tin cậy và tiên phong tại châu Á), cho biết độ tuổi từ 22 đến 39 hiện là nhóm khách hàng có nhu cầu mua nhà chủ lực, thay thế nhóm trung lưu trên 40 tuổi như trước đây. Đồng thời, tỷ lệ tìm mua của nhóm khách trẻ liên tục tăng mạnh.

Trong đó, nhu cầu mua nhà của nhóm tuổi 22 - 34 tăng từ 39% (2021) lên 42% (2023). Đáng chú ý, gen Z (nhóm tuổi 22 - 26) bứt phá cực mạnh khi lượng tìm mua từ 13% (2021) lên gần 19% (2023). Với mức tích lũy còn hạn chế, nhà vừa túi tiền hiện là phân khúc đáp ứng đúng nhu cầu của số đông. Tuy nhiên, một điều khá bất cập khi đây lại là dòng sản phẩm khan hiếm, do giá căn hộ liên tục lập đỉnh.

Thống kê từ Batdongsan.com.vn, bất chấp sự tăng lên mạnh mẽ từ nhu cầu của người mua nhà (đặc biệt là người trẻ), nguồn cung căn hộ vẫn phát triển không tương xứng. Nguồn cung căn hộ trong năm 2023 ghi nhân sự giảm sút tại nhiều địa phương. Tại TP.HCM, nguồn cung cần hộ mới ước đạt gần 7.500 căn, giảm hơn 50% so với cùng kỳ 2022.

Nhu cầu sở hữu căn hộ của người trẻ ngày càng gia tăng. Ảnh: Gia Linh

Nguồn cung khan hiếm đẩy giá căn hộ liên tục lập đỉnh trong thời gian qua. Dữ liệu nghiên cứu của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy, chỉ số giá căn hộ tại TP.HCM năm 2023 vừa qua đã tăng khoảng 16% so với năm 2019.

Còn báo cáo của Savill Việt Nam cho biết quý 4/2023, giá sơ cấp trung bình căn hộ chung cư là 54 triệu đồng/m2, tăng 19 quý liên tiếp và tăng hơn 77% so với quý 1/2019. Riêng thị trường Bình Dương, chỉ trong vòng 4 năm qua, mặt bằng chung căn hộ ở ngưỡng trên dưới 30 triệu đã vọt lên 40- 48 triệu/m2. Trong đó, các khu vực như TP.Dĩ An, TP.Thuận An dẫn đầu mặt bằng giá.

Khảo sát thực tế của Dân Việt cho thấy, giá căn hộ mới mở bán tại TP.HCM và vùng giáp ranh như Bình Dương liên tục tăng phi mã. Các dự án căn hộ giá dưới 2 tỷ đồng khan hiếm, không đủ đáp ứng nhu cầu người mua.

Doanh nghiệp địa ốc thay đổi chiến lược phát triển căn hộ

Chị Nguyễn Thị Nga (30 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.Thủ Đức) cho biết, dù đã kết hôn 2 năm, vợ chồng chị vẫn đang thuê trọ vì chưa đủ tiềm lực tài chính mua nhà.

Trong bối cảnh giá nhà leo thang, một số chủ đầu tư đã mạnh dạn tung nhà ở vừa túi tiền. Ảnh: Gia Linh

Chị Nga cho hay thời gian qua cũng có tham khảo, nhắm đến một số dự án căn hộ đang xây dựng tại khu vực TP.Thủ Đức, TP.Dĩ An... tuy nhiên, vẫn chưa đủ khả năng mua nhà vì giá quá cao.

"Là người trẻ vừa lập gia đình, tôi rất khao khát được sở hữu 1 chỗ ở để an cư lập nghiệp. Tuy nhiên, các dự án tôi tìm hiểu đều có giá 2,5 - 3 tỷ, vượt quá khả năng. Tôi đang tiếp tục tìm kiếm khu vực lân cận TP.HCM, hy vọng sắp tới thị trường sẽ có thêm dự án giá vừa túi tiền", chị Nga nói.

Các chuyên gia cho rằng, người mua nhà tại TP.HCM có thể sẽ chuyển sang mua các sản phẩm ở những khu vực lân cận như Bình Dương... với mức giá phải chăng hơn. Đáng chú ý, trong bối cảnh giá nhà tăng phi mã như hiện nay, một số chủ đầu tư lại mạnh dạn đưa ra thị trường sản phẩm căn hộ giá vừa túi tiền, đi ngược lại với số đông. Đây là tín hiệu tốt góp phần kéo giảm việc mất căn bằng về giá của thị trường. Đồng thời, mang đến cơ hội sở hữu nhà ở cho nhiều người dân.

Đơn cử, ngày 6/3, Phú Đông Group chính thức giới thiệu ra thị trường thông tin căn hộ Phú Đông SkyOne - nằm trong chuỗi dự án nhà cho người trẻ mà doanh nghiệp thực hiện nhiều năm qua. Dự án có quy mô 5.615m2, tổng vốn đầu tư xây dựng 1.100 tỷ đồng. Đáng chú ý, mức giá bán dự kiến mỗi căn hộ chỉ từ 1,4 đến 2,2 tỷ đồng/căn. Trong đó, 75% là căn hộ có mức giá 1,4 - 1,8 tỷ đồng/căn.

Chủ đầu tư tung nhà ở giá rẻ giúp cân bằng thị trường. Ảnh: Gia Linh

Đây chính là bước đi "ngược gió" của chủ đầu tư này khi đáp ứng dòng sản phẩm thị trường đang khan hiếm – cũng là phân khúc được số đông khách hàng tìm kiếm. Ngoài Phú Đông Group, một số doanh nghiệp địa ốc khác, như Bcons, Pi Group, Lê Phong… cũng đang phát triển sản phẩm căn hộ tại Bình Dương, góp phần tăng nguồn cung căn hộ ra thị trường.

Các chuyên gia của Savills Việt Nam đánh giá, nhu cầu nhà ở tại Bình Dương đang tăng mạnh ngoài nguyên nhân phát triển của công nghiệp còn do đón nhận làn sóng chuyển dịch của những nhà đầu tư, người có nhu cầu ở thực từ TP.HCM... Điều này tạo ra một sự ổn định về nguồn cầu thị trường và đảm bảo cho việc tiếp tục phát triển của thị trường bất động sản khu vực.