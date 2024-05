Gia cảnh khó khăn của nam thần khiến fan căm phẫn trong "Nữ hoàng nước mắt"

Hai vai diễn phản diện giúp Park Sung Hoon đổi đời

Tham gia chương trình You Quiz on the Block của đài tvN gần đây, nam diễn viên Park Sung Hoon nhận được nhiều lời khen của đồng nghiệp về diễn xuất nhập vai, tự nhiên trong Nữ hoàng nước mắt.

Đặc biệt, người dẫn chương trình Yoo Jae Suk còn nói với anh rằng: "Tôi không nghĩ anh sẽ dễ dàng đóng vai phản diện trừ khi đó là tính cách tự nhiên của anh".

Park Sung Hoon trong "Nữ hoàng nước mắt" (Ảnh: tvN).

Đáp lại câu nhận xét này, Park Sung Hoon cười nói: "Tôi là một con mèo nhút nhát. Trước khi giải ngũ, tôi thường phải bật đèn khi ngủ vì sợ ma".

Được xem là một trong những nhân tố góp phần làm nên thành công cho Nữ hoàng nước mắt , nhưng Park Sung Hoon cho biết, anh nhận không ít lời chỉ trích, ghét bỏ từ khán giả vì vai diễn của mình. "Tôi đang bị chửi bới quá nhiều vì vai diễn của mình đấy", anh nói.

Nữ hoàng nước mắt lên sóng vào tháng 3 vừa rồi và nhanh chóng trở thành phim truyền hình gây sốt khắp Hàn Quốc và châu Á. Tập cuối của phim phá kỷ lục của Hạ cánh nơi anh để trở thành bộ phim có rating (lượt người xem) cao nhất lịch sử của đài truyền hình tvN (Hàn Quốc). Phim cũng chiếm được vị trí dẫn đầu trong cùng một khung giờ trên tất cả các kênh, bao gồm cả các kênh mặt đất tại Hàn Quốc.

Nói về thành tích đáng nể của bộ phim, Park Sung Hoon cho biết: "Bộ phim đã nhận được nhiều sự yêu mến nhưng tôi lại thực sự bị ghét. Tôi nhận được rất nhiều lời chửi bới trong các bình luận hoặc tin nhắn trực tiếp trên trang cá nhân của mình".

Park Sung Hoon thú nhận, anh bị một người phụ nữ lớn tuổi đánh vào lưng ở một nhà hàng gần đây khi nhận ra anh chính là Yoon Eun Sung trong Nữ hoàng nước mắt. Song, nam diễn viên cũng vui vì tin rằng, bộ phim mà anh tham gia đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả.

Park Sung Hoon cũng có một vai diễn phản diện ấn tượng trong "The Glory" (Ảnh: Netflix).

Trước khi gây ấn tượng trong Nữ hoàng nước mắt , Park Sung Hoon từng rất thành công với vai diễn thiếu gia nhà giàu phản diện trong siêu phẩm truyền hình The Glory (Vinh quang trong thù hận). Bộ phim cũng gây cơn sốt tại châu Á vào năm 2023.

Nhân vật của anh trong The Glory là Jeon Jae Joon, con trai của một gia đình tài phiệt nhưng mắc bệnh mù màu bẩm sinh. Jeon Jae Joon tham gia bắt nạt nữ chính Moon Dong Eun (Song Hye Kyo đóng) thời trung học.

Là một người ngông cuồng, bất cần, tàn ác nhưng Jae Joon lại rất đỗi dịu dàng với con gái ruột. Nhân vật phản diện của Park Sung Hoon được khán giả bộ phim The Glory ấn tượng bởi lối diễn xuất chân thực.

Nói về vai diễn trong The Glory , Park Sung Hoon thừa nhận, điều khó khăn nhất của anh khi nhập vai Jeon Jae Jun chính là phải thể hiện một nhân cách hoàn toàn khác biệt với chính anh.

Trong phim, Jae Jun thường xuyên chửi thề nhưng ngoài đời, Park Sung Hoon không cư xử như vậy. "Tôi nghĩ điều khó khăn nhất khi tham gia bộ phim này của tôi chính là phải chửi thề. Tôi không quen với việc đó", anh nói.

Ngoài đời, Park Sung Hoon sở hữu vẻ ngoài thư sinh, hiền lành (Ảnh: Naver).

Gia cảnh khó khăn của Park Sung Hoon

Park Sung Hoon chính thức ra mắt làng giải trí xứ Hàn vào năm 2008. Ngoài đóng phim, anh còn tỏa sáng trên sân khấu kịch. Trước khi góp mặt trong dự án The Glory , nam diễn viên để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua tác phẩm truyền hình My Only One.

Năm 2023, có tin đồn cho rằng, nam diễn viên sinh năm 1985 sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có của Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong chương trình truyền hình hồi tháng 4, Park Sung Hoon đã phủ nhận thông tin này.

Park Sung Hoon thừa nhận, trái với lời đồn, anh lớn lên trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Park Sung Hoon cho biết, gia đình anh khánh kiệt vào thời điểm anh học trung học.

"Tôi không lớn lên trong một gia tộc giàu có. Cha tôi làm việc tại một ngân hàng và nghỉ hưu trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Tôi muốn ăn một chiếc bánh kẹp nhưng không có tiền mua nên tôi chỉ ngồi ngoài cầu thang chờ các bạn ăn xong", anh kể.

Park Sung Hoon tiết lộ, anh có gia cảnh khó khăn (Ảnh: Naver).

Sau khi xuất ngũ, Park Sung Hoon bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Sở hữu gương mặt điển trai cùng ngoại hình nổi bật, nhưng Park Sung Hoon phải mất rất nhiều thời gian mới có cơ hội tỏa sáng trên màn ảnh.

Trước khi trở thành ngôi sao nhờ thành công của The Glory và Nữ hoàng nước mắt , anh chỉ chuyên các vai phụ, có ít lời thoại. Trong những ngày mới vào nghề, anh chỉ kiếm được 50.000 won/năm (chưa tới 1 triệu đồng). Thời điểm đó, nam diễn viên còn phải sống cùng bạn trong một căn hộ bán hầm trong 7 năm trời.

"Mùa mưa, bồn rửa mặt tràn nước, ngập đến cả ống chân tôi", Park Sung Hoon nhớ lại. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ từ bỏ đam mê nghệ thuật.

Cuộc sống của gia đình Park Sung Hoon hiện không tốt. Cha ruột của anh bị đột quỵ nên giờ, ông luôn cần người chăm sóc. "Cha tôi bị liệt và không thể nói chuyện sau khi đột quỵ", anh chia sẻ.

Về đời tư, Park Sung Hoon từng trải qua mối tình dài gần 6 năm với nữ diễn viên Ryu Hyun Kyung. Hai người lần đầu gặp gỡ qua vở kịch sân khấu Almost Maine vào năm 2016. Một năm sau, họ công khai mối quan hệ. Tuy nhiên, chuyện tình được công chúng ủng hộ của họ chỉ kéo dài tới năm 2022.