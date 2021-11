"Gia đình Gucci" chỉ trích bộ phim "House of Gucci" vì thông tin sai sự thật

Aldo Gucci - người kế thừa thương hiệu thời trang đình đám Gucci, từng là Chủ tịch hãng trong quãng thời gian từ 1953 đến năm 1986 đã có thông báo rằng, ông "bối rối" trước những thông tin được miêu tả một cách không chính xác trong bộ phim House of Gucci (tạm dịch: Ngôi nhà của Gucci) của đạo diễn Ridley Scott. Những ý kiến này được công khai trên hãng thông tấn Italia ANSA.

Bộ phim "Ngôi nhà của Gucci" gặp nhiều chỉ trích từ chính thành viên gia đình Gucci. (Ảnh: Poster phim)

"Nhà sản xuất bộ phim còn không màng tới chuyện hỏi han người thừa kế trước khi lột tả Aldo Gucci – Chủ tịch của công ty trong 30 năm (do Al Pacino thủ vai) và các thành viên trong công ty như những kẻ giang hồ, kiêu ngạo và không có cảm xúc đối với thế giới xung quanh họ", trích bản thông báo.

Bên cạnh đó, nhiều chi tiết trong bộ phim được cho là đã mang lại cái nhìn cực đoan, tiêu cực về nhân vật chính. "Thật đau đớn khi góc nhìn về di sản của thương hiệu được xây dựng sau bao nhiêu năm bị xuyên tạc một cách lệch lạc", bản thông báo đề cập.

Bên cạnh đó, những thông tin liên quan tới việc nhà xã hội Patrizia Reggiani (do Lady Gaga thủ vai), bị kết án vào năm 1998 do đồng lõa trong vụ giết Maurizio Gucci (do Adam Driver thủ vai) cũng bị lên án. Những người nhà Gucci cho rằng, vụ việc được miêu tả dưới góc nhìn của chủ nghĩa thượng đẳng. Thông báo cho biết, trong suốt lịch sử 70 năm tồn tại của công ty dưới sự tiếp quản của gia đình Gucci, có hàng loạt phụ nữ đã được đặt ở các vị trí cao cấp khác nhau.

Mặc dù "gia đình Gucci" khẳng định rằng, "các thành viên của gia đình Gucci có quyền bảo vệ tên tuổi, hình ảnh và phẩm giá của bản thân và những người thân yêu của họ" nhưng vẫn chưa có các hành động pháp lý chính thức nào được công bố.

Đạo diễn, diễn viên "House of Gucci" lên tiếng

Con gái của Aldo, Patricia Gucci cũng lên tiếng chỉ trích Ridley Scott đã "dựa hơi" vào danh tiếng của da đình Gucci để trục lợi. Vị đạo diễn này cũng đã lên tiếng đáp trả, ông cho rằng, lịch sử của gia đình Gucci có nhiều "mảng màu" khác nhau.

"Bạn phải nhớ rằng gia đình Gucci có một người bị sát hại, một người khác vào tù vì trốn thuế. Vì vậy, bạn không thể chỉ trích tôi "dựa hơi" để trục lợi. Khi có những sự việc như vậy xảy ra, gia đình bạn trở thành đề tài bàn luận của công chúng", Scott nói trên BBC vào tuần trước.

Lady Gaga (phải) trong vai Patrizia Gucci. (Ảnh trong phim).

Reggiani - người vừa ra tù sau 5 năm cũng cho biết, nhà sản xuất của bộ phim đã không hề trao đổi với cô về những thông tin chính xác. Về vụ việc này, nữ ca sĩ Lady Gaga (người thủ vai Reggiani) cho hay, cô cảm thấy không đáng có những tranh cãi. "Tôi cảm thấy rằng mình chỉ có thể thực hiện câu chuyện một cách khách quan nếu tôi nhìn nó với con mắt của một nữ nhà báo với tính tò mò cao. Điều này có nghĩa là tự tôi phải tìm hiểu con người Patrizia Gucci, không phải là lắng nghe từ chính bà ấy", Lady Gaga khẳng định.

Bộ phim được dựa trên cuốn sách ra mắt năm 2000 có tên "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour & Greed". Đây là bộ phim thứ hai của đạo diễn Ridley Scott, sau The Last Duel. Ngay khi trailer ra mắt đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ các nhà phê bình nhưng lại đạt doanh thu phòng vé vượt quá mong đợi của nhà sản xuất. Sau tuần đầu tiên, bộ phim thu về 22 triệu USD tại Mỹ và 3,4 triệu USD tại Anh.