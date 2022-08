Gia đình, hàng xóm nghẹn ngào tiễn biệt liệt sĩ Đặng Anh Quân

Sáng nay (5/8), Đảng ủy Công an TP.Hà Nội tổ chức trọng thể tang lễ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân đối với 3 liệt sĩ hi sinh trong khi làm nhiệm vụ tại quận Cầu Giấy. Sau khi làm lễ tại Bệnh viện 19/8, thi hài, di ảnh thượng tá Đặng Anh Quân được đưa qua nhà riêng tại con ngõ nhỏ ở Phố Chùa Láng (Đống Đa, Hà Nội).