Giá gia cầm hôm nay 1/4: Giá vịt thịt vọt lên 60.000 đồng/kg, người nuôi vịt phấn khởi vì “lãi to”

Cụ thể, giá vịt hôm nay tại 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu dao động từ 59.000 – 60.000 đồng/kg. Với mức giá này, người nuôi vịt đang trúng lớn, giao dịch mua bán cũng thuận lợi hơn.

Giá vịt hôm nay thương lái thu mua tại Đồng Nai là 59.000 đồng/kg

Theo ghi nhận của phóng viên tại các huyện như: Thống Nhất, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Trảng Bom, Nhơn Trạch,… (Đồng Nai), giá vịt bán cho thương lái hiện đã tăng lên 59.000 đồng/kg. Sau khi trừ hết các chi phí chăm sóc, cám, gạo,… người chăn nuôi đang có lãi hơn phân nửa.

Còn ở huyện Xuyên Mộc, Châu Đức, thị xã Phú Mỹ,… (Bà Rịa – Vũng Tàu), giá vịt cũng đang được thương lái thu mua khoảng 60.000 đồng/kg.

Giá vịt thịt tăng cao khiến cho nguời nuôi vịt vô cùng phấn khởi vì gỡ lại được phần nào vốn liếng sau một thời gian dài chịu cảnh giá ảm đạm của năm 2020.

Ông Thanh cũng như nhiều hộ nuôi vịt khác đang phấn khởi vì giá vịt hôm nay ở mức cao

Do vịt thịt giá cao nên giá vịt giống cũng theo đà tăng lên. Hiện giá bán vịt giống tại Công ty TNHH Grimaud Việt Nam ở Đồng Nai là 16.500 đồng/1 con và dự kiến sẽ tăng lên 18.500 đồng/con vào tuần sau.

Ông Nguyễn Văn Thanh - ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai - cho biết: Giá vịt thịt ông bán cho thương lái sáng nay đạt 59.000 đồng/kg.

Giá này so với tuần trước là đã tăng thêm khoảng gần 10.000 đồng/kg.

"Tôi nghĩ nguyên nhân giá vịt tăng là hiện nay dịch Covid-19 đang giảm nhiệt, các nhà hàng, quán ăn mở cửa trở lại khiến nhu cầu tiêu dùng vịt thịt tăng cao.

Tuy nhiên, hiện do nguồn cung vịt thời gian này khá khan hiếm nên tăng giá. Tôi hi vọng năm 2021 giá vịt sẽ ở mức ổn định, người nuôi vịt sẽ có một năm thuận buồn xuôi gió, gỡ gạc dần những đợt chăn nuôi thua lỗ trong năm 2020" - ông Thanh nói.

Tương tự, bà Nguyễn Thị An - người nuôi vịt tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cũng đang phấn khởi vì giá vịt tăng cao. Bà An cho biết sáng nay thương lái cân vịt bầu loại gần 3kg giá 59.000 đồng/kg; vịt bơ giá 56.000 đồng/kg; vịt xiêm giá 60.000 đồng/kg còn vịt trời gần 70.000 đồng/kg.

Với giá vịt thịt dao động từ 59.000 - 60.000 đồng/kg, nhiều người chăn nuôi vịt đang có lãi đậm.

"Sau 1 năm ảm đạm đối với nguời nuôi vịt thì đây là lúc chúng tôi có lại thu nhập nhờ bán vịt với giá cao. Tuy nhiên có thể do sản lượng vịt tới lứa xuất chuồng thời điểm này ít hơn trước nên giá mới được cao như vậy. Năm 2020, nhiều người chăn nuôi đã phải để trống chuồng, hoặc giảm đàn do giá quá thấp. Hiện nay nhà nào đang có vịt là nhà đó có thu nhập cao và mong là giá cao giữ được lâu dài để chúng tôi đỡ khổ" - bà An bày tỏ mong muốn.

Còn ông Nguyễn Thế Anh – Giám đốc thương mại Công ty TNHH Grimaud Việt Nam - đánh giá: Năm 2020, do dư dả nguồn cung vịt giống; đồng thời, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên giá vịt giống và vịt thịt thấp. Điều đó khiến nhiều công ty, trang trại, hộ chăn nuôi nhỏ lẻ bị lỗ nặng, cắt giảm đàn vịt dẫn đến nguồn cung năm 2021 giảm. Cung giảm, nhu cầu tăng khiến cho hiện nay giá vịt đang được đẩy lên cao, người nuôi có lãi.

"Tôi nghĩ với đà này giá vịt thịt, vịt giống năm 2021 sẽ nằm ở ngưỡng cao, người chăn nuôi vịt khả năng sẽ có 1 năm dễ thở hơn với giá vịt" - ông Nguyễn Thế Anh nhận định.