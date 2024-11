Xuất khẩu sản phẩm ngành trồng trọt mang về 28 tỷ USD, rau quả, gạo đứng top đầu

Ngày 26/11, tại tỉnh Thái Bình, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt năm 2024 và triển khai kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2025 các tỉnh phía Bắc.

Sản lượng lúa đạt 13 triệu tấn

Năm 2024 do ảnh hưởng lớn của bão số 3 và mưa lũ sau bão, sản xuất lúa tại các tỉnh phía Bắc đạt 12,766 triệu tấn, giảm 288.000 tấn so với kế hoạch và giảm 355.000 tấn so với năm 2023. So với cả nước năm 2024, các tỉnh phía Bắc diện tích chiếm 31,3%, năng suất thấp hơn trung bình cả nước khoảng 3,5 tạ/ha, sản lượng chiếm 29,5%.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt cho hay, vụ Đông 2024 diễn ra trong bối cảnh đầu vụ sản xuất vụ Mùa các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 và mưa lũ, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã cùng các địa phương chỉ đạo quyết liệt và kịp thời nhằm mở rộng diện tích gieo trồng vụ Đông 2024 phấn đấu đạt 420.000 ha, tăng 50.000 ha so với vụ Đông năm 2023.

Tổng diện tích cây công nghiệp năm 2024 các tỉnh phía Bắc đạt khoảng 231.100ha, đạt 100,5% so với kế hoạch tương đương tăng 1.500 ha so với cùng kỳ. Sản lượng các cây công nghiệp chính như cà phê, cao su, chè tăng nhẹ (1-6%) so với cùng kỳ.

Theo kế hoạch, tổng diện tích sản xuất lúa năm 2025 của các tỉnh phía Bắc khoảng 2,2 triệu ha; trong đó vụ Xuân trên 1 triệu ha, vụ Mùa trên 980.000 ha. Năng suất phấn đấu đạt khoảng 58,8 tạ/ha, tăng 1,5 tạ/ha so với năm 2024. Dự kiến sản lượng gần 13 triệu tấn.

Các địa phương tiếp tục thực hiện mạnh việc chuyển đổi từ lúa ở diện tích cao, khó tưới sang gieo trồng các cây rau màu. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cuối năm nay, hiện tượng rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện trên diện rộng từ nửa cuối tháng 12 và hoạt động mạnh từ tháng 12/2024 đến tháng 2/2025.

Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các tỉnh phía Bắc sớm xây dựng kế hoạch sản xuất lúa, cây màu của cả năm 2025. Xác định vụ đông xuân là vụ có năng suất cao nhất, quan trọng nhất trong năm, các địa phương phải ưu tiên bố trí thời vụ tối ưu nhất. Làm tốt thủy lợi nội đồng, chủ động tưới tiêu, tập trung mọi nguồn lực để gieo trồng hết diện tích theo kế hoạch. Đồng thời chỉ đạo chặt chẽ dự tính dự báo sâu bệnh hại, đặc biệt các bệnh nguy hại với phương châm phòng là chính để đạt mục tiêu sản xuất trồng trọt đề ra.

Xuất khẩu sản phẩm ngành trồng trọt mang về 28 tỷ USD

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Hoàng Trung nhấn mạnh, cơn bão số 3 gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp 38.000 tỷ đồng (chiếm 38% tổng thiệt hại chung trong các ngành kinh tế). Riêng trồng trọt, diện tích lúa bị thiệt hại 280.000 ha, rau màu 63.000 ha, cây ăn quả 39.000 ha. Tuy nhiên, ngành trồng trọt đã vượt qua một năm đầy khó khăn khi giá trị xuất khẩu các sản phẩm của ngành trồng trọng đạt 28 tỷ USD (trong đó rau quả 6 tỷ USD, gạo hơn 5 tỷ USD).

Trên cơ sở đó, ông Trung yêu cầu các đơn vị, địa phương, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, chăm sóc cây vụ đông, để bù đắp thiệt hại do bão lũ gây ra. Tuân thủ nghiêm túc kế hoạch sản xuất năm 2025, do Cục Trồng trọt xây dựng.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Hoàng Trung cho biết, dù là một năm nhiều khó khăn, tuy nhiên, xuất khẩu các sản phẩm của ngành Trồng trọt vẫn đạt 28 tỷ USD. Ảnh: Bình Minh

Đặc biệt, theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cuối năm 2024, hiện tượng rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc bộ có khả năng xuất hiện trên diện rộng từ nửa cuối tháng 12 và hoạt động mạnh trong thời gian từ tháng 12/2024-2/2025. Trong giai đoạn này, khu vục Bắc bộ tập trung xuống giống, gieo sạ lúa vụ đông xuân 2025 nên cần chú ý linh hoạt điều chỉnh thời điểm gieo sạ phù hợp với thời tiết. Tuyệt đối không gieo mạ, gieo sạ vào thời điểm rét đậm, rét hại, khi nhiệt độ dưới 15 độ C.

Đồng thời, chuẩn bị các phương tiện, dụng cụ che chắn để chống rét cho mạ. Khu vực vùng núi phía Bắc, đề phòng rét đậm, rét hại kéo dài kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá gây hại cho cây trồng và vật nuôi.

Ngoài ra, theo dõi chặt chẽ nguồn nước, xây dựng phương án chi tiết để đưa nước về đồng ruộng khi có thông báo lấy nước. Các địa phương cần theo dõi chặt chẽ dự báo của Cục Bảo vệ thực vật và các đơn vị chuyên môn về tình hình sâu bệnh để xây dựng kế hoạch phòng, trừ hiệu quả.

Hướng dẫn nông dân biện pháp canh tác tiên tiến để giảm vật tư đầu vào, hoàn thành các cam kết về sản xuất an toàn, tiết kiệm, giảm phát thải. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra vật tư đầu vào để ngăn chặn việc hàng giả, hàng kém chất lượng trà trộn vào sản xuất vụ đông xuân và các vụ tiếp theo...

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Thái Bình cho biết, mặc dù thị trường thuốc bảo vệ thực vật đã được kiểm soát chặt chẽ hơn, tuy nhiên, vẫn xuất hiện nhiều sản phẩm được cấp phép lưu hành, tuy nhiên, nhãn mác, hướng dẫn sử dụng đối với từng đối tượng sâu bệnh chung chung, không rõ ràng khiến nông dân khi mua về sử dụng không hiệu quả, tốn chi phí. Bà Nga lấy ví dụ, sâu cuốn lá và sâu đục thân khác sau về đối tượng gây hại và mức độ ảnh hưởng khác nhau, tuy nhiên, trên nhãn mác thuốc bảo vệ thực vật của nhà sản xuất thì đều ghi liều lượng từ 0,3-0,6. Điều này, rất khó cho các cơ quan chuyên môn và tốn kém chi phí cho nông dân. Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Thái Bình kiến nghị Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) có giải pháp để kiểm soát vấn đề "nhập nhằng" trong việc hướng dẫn sử dụng ghi nhãn mác từng loại thuốc.