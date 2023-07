Cập nhật giá gia cầm hôm nay 18/7 tại các vùng, chúng tôi thấy giá gà công nghiệp có dấu hiệu chững lại. Ảnh: HĐ

Giá gà thịt hôm nay: Gà trắng chững giá

Sau hai ngày tăng giá liên tục, giá gà công nghiệp lông trắng hôm nay có dấu hiệu chững lại. Giá gà trắng loại trên 3,6kg/con bán tại các trại ở miền Bắc cao nhất khoảng 35.000 đồng đến 36.000 đồng/kg.

Tại các trại ở các vùng phía Nam, giá gà lông trắng bán khoảng trên dưới 25.000 đồng/kg.

Giá gà lông màu ngắn ngày bán ở các vùng Đông Nam Bộ duy trì ở mức khoảng trên dưới 50.000 đồng/kg; giá gà ta Minh Dư có trại bán được trên 60.000 đồng/kg; giá gà nòi dao động từ 68.000 đồng đến 73.000 đồng/kg.

Giá gà mía bán ở các vùng Hà Nội, Hòa Bình ổn định ở mức trên dưới 80.000 đồng/kg, loại trên 5 tháng bán khoảng 85.000 đồng/kg.

Giá gà ta lò bán tại các trại ở Bắc Giang, Hải Dương khoảng trên 60.000 đồng/kg; giá gà ta lai nuôi trên 4 tháng bán ở Thái Bình, Nam Định cao nhất khoảng gần 70.000 đồng/kg.

Giá gà ta Lạc Thủy loại trên 4,5 tháng bán tốt được trên 70.000 đồng/kg.

Giá vịt thịt không biến động

So sánh giá vịt hôm nay tại các vùng, chúng tôi thấy giá vịt ở các vùng Đồng Nai, Long An đang ở mức cao nhất khoảng 54.000 đồng/kg; giá vịt bơ bán tại các vùng này từ 52.000 đồng đến 53.000 đồng/kg.

Giá vịt bơ bán tại các tỉnh miền Trung khoảng trên dưới 50.000 đồng/kg; giá vịt cánh trắng loại đẹp bán khoảng 47.000 đồng đến 48.000 đồng/kg.

Giá vịt thịt hôm nay tại các vùng không có biến động.Ảnh: HĐ

Theo ông Phạm Văn Lai, thương lái thu mua vịt ở Hà Nội, giá vịt hôm nay vẫn đang ở mức cao, các trại tiêu thụ hàng rất thuận lợi. Giá các mặt hàng vịt thịt dao động từ 46.000 đồng đến khoảng trên dưới 50.000 đồng/kg.

"Thời điểm này nguồn cung vịt vẫn khá hạn chế nên giá vịt vẫn sẽ ở mức cao dài ngày", ông Lai chia sẻ.

Giá vịt xiêm bán tại các vùng Đông Nam Bộ cao nhất khoảng trên 60.000 đồng/kg; giá vịt trời bán tại các vùng miền Trung cao nhất khoảng trên 80.000 đồng/con; giá vịt đẻ thải loại bán buôn từ 65.000 đồng đến 70.000 đồng/con.

Giá ngan thịt bán từ 64.000 đồng đến trên 70.000 đồng/kg; giá ngan già thải bán khoảng 75.000 đồng/kg.

Giá vịt cổ xanh (vịt thả suối) nuôi 3,5 tháng bán khoảng trên 70.000 đồng/kg; giá vịt biển loại gần 3kg/con trên 85 đến 93 ngày tuổi bằng thức ăn hữu cơ tự phối trộn bán khoảng 100.000 đồng/kg.

Phòng bệnh cho gia cầm trong mùa mưa

Theo bác sĩ thú y Trần Bốn ở Bình Lục (Hà Nam), do hoàn lưu của cơn bão số 1 Talim một vài ngày tới tại các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa to đến rất to, đây là thời điểm dễ phát sinh nhiều dịch bệnh trên đàn gia cầm nên các trang trại, người chăn nuôi cần phải có biện pháp thích hợp để bảo vệ đàn vật nuôi của mình, tránh thiệt hại không đáng có.

Bà Bốn cho biết, trong thời mưa ẩm ướt một số bệnh dễ phát sinh trên gia cầm như dịch tả, cúm gia cầm, tụ huyết trùng, cầu trùng...

"Để phòng tránh các bệnh này, các trại cần phải chọn mua con giống ở các đại lý, công ty lớn, uy tín. Con giống luôn đảm bảo đã được tiêm phòng vaccine đầy đủ", bà Bốn chia sẻ.

Cũng theo bà Bốn, trong các ngày mưa, các trang trại cần phải dọn dẹp, sát trùng chuồng nuôi thường xuyên và các trại phải chăn nuôi an toàn sinh học theo khuyến cáo của ngành thú y mới giảm thiểu được dịch bệnh gây hại trên đàn gia cầm.

Bà Bốn cho biết thêm, trong các ngày mưa, ngan, vịt, ngỗng là đối tượng dễ bị dịch tả, một bệnh truyền nhiễm lây lan mạnh do Herpesvirus gây ra.

Thời gian ủ bệnh thường kéo dài từ 2 – 7 ngày. Đôi khi bệnh nổ ra do chủng có độc tính mạnh; vịt, ngan chết ngay khi con đang bơi mà không biểu hiện triệu chứng lâm sàng.

Lúc đầu ngan, vịt kém linh hoạt, bỏ ăn, nằm một chỗ, cánh xõa xuống đất, đi lại khó khăn, lười bơi lội; ở ngan, vịt con, triệu chứng đầu tiên có thể thấy là viêm giác mạc, mắt ướt và thấm ướt cả lông xung quanh mắt; dịch chảy từ mũi, mỏ cắm xuống đất nước và có nhầy bẩn. Vật nuôi bệnh lông xù, tiêu chảy, phân vàng, xanh nhạt, đôi khi lẫn máu. Con vật bỏ ăn, có triệu chứng thần kinh, mỏ cắm xuống đất; Tỷ lệ đẻ giảm rõ rệt, có khi chỉ còn 15 -16%.

Sau 1 – 3 ngày mắc bệnh, một số vịt, ngan có biểu hiện phục hồi, nhưng chỉ sau vài ngày triệu chứng xuất hiện lại nghiêm trọng hơn, con vật suy kiệt và chết.

Để phòng bệnh, bà Bốn khuyến cáo các trại phải tiêm phòng cho ngan, vịt con khoẻ mạnh bằng vaccine dịch tả vịt. Tiêm vaccine cho ngan, vịt con lúc 2 tuần và nhắc lại khi 2 tháng tuổi. Với ngan, vịt nuôi sinh sản, tiêm vaccine nhắc lại 6 tháng một lần. Đồng thời chăm sóc tốt và cung cấp đầy đủ nước uống sạch, vệ sinh chuồng trại, phun khử trùng trong, ngoài chuồng nuôi, bể tắm định kì 1-2 tuần/1 lần.