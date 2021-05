Giá gia cầm hôm nay 7/5: Người nuôi vịt sạch kêu trời, ít ai ngờ mặt hàng này lại xuất khẩu được nhiều

Khảo sát giá gia cầm hôm nay, chúng tôi thấy giá vịt thịt bán buôn tại trại ở các vùng vẫn chưa có biến động.

Giá gia cầm chững ở mức thấp, người nuôi vịt sạch "khóc ròng" vì thua lỗ

Mặc dù được chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học nhưng sản phẩm vịt sạch của ông Dương Xuân Mạnh, thôn Đỗ Hà, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội vẫn bí đầu ra.

Cách đây 2 năm, ông Mạnh chuyển đổi sang mô hình nuôi vịt an toàn sinh học. Trung bình mỗi lứa gia đình ông nuôi 4.000 con.

Theo ông Mạnh, chăn nuôi vịt theo hướng an toàn sinh học có nhiều ưu điểm như vịt lớn nhanh, lượng thức ăn chăn nuôi giảm 0,5kg/con vịt, hạn chế dịch bệnh. Đặc biệt, sản phẩm thịt vịt có chất lượng thơm ngon, an toàn hơn nhiều so với chăn nuôi truyền thống.

Tuy nhiên, ông Mạnh cũng phải thừa nhận, cái khó nhất của người chăn nuôi vịt sinh học hiện nay chính là đầu ra trôi nổi, giá cả, sản phẩm bị đánh đồng với các loại vịt khác trên thị trường.

“Gia đình tôi vừa xuất bán 1.000 con vịt với giá 35.000 đồng/kg, bằng với giá vịt nuôi thông thường trên thị trường. Với mức giá này, tôi phải bù lỗ 5.000 đồng/kg vịt, thê thảm quá!” – ông Mạnh than thở.

Ông Phạm Trọng Nam, một thương lái thu mua vịt ở Hà Nội cho rằng: Thói quen của người tiêu dùng vẫn chủ yếu sử dụng sản phẩm bán trôi nổi trên thị trường.

Mặt khác, vịt thương phẩm chưa có nhiều sản phẩm chế biến và chăn nuôi theo chuỗi giá trị nên vẫn bị đánh đồng, bà con tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn.

Theo ông Nam, giá vịt nuôi truyền thống hiện tại lên xuống khó lường theo diễn biến tình hình đại dịch Covid-19. Giá vịt bơ hôm nay bán buôn đạt từ 32.000 đồng đến 33.000 đồng/kg; giá vịt bầu lai bán tốt được 35.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá vịt bơ grimaud bán ở các vùng miền Nam như Đồng Nai, Bến Tre... vẫn ổn định ở mức từ 42.000 đồng đến 44.000 đồn/kg; giá vịt Hòa Lan cao hơn đạt 48.000 đồng đến 50.000 đồng/kg.

Giá vịt xiêm dao động từ 58.000 đồng đến 60.000 đồng/kg.

Giá gà công nghiệp hôm nay: Vẫn giữ ở mức thấp

Khảo sát giá gà lông trắng tại các trại, chúng tôi thấy giá gà công nghiệp bán buôn tại các trại vẫn giữ ở mức từ 22.000 đồng đến 23.000 đồng/kg.

Giá gà công nghiệp móc hàm từ 40.000 đồng đến 45.000 đồng/kg.

Giá gà ta Sơn Tây bán buôn ở chợ từ 80.000 đồng đến 85.000 đồng/kg.

Giá gà ta thả vườn bán buôn ở các vùng Ninh Bình, Hà Nam... từ 65.00 đồng đến 70.000 đồng/kg gà nuôi trên 4 tháng tuổi.

Chân gà, vịt xuất khẩu tăng mạnh

Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), trong tháng 2/2021, giá trị xuất khẩu thịt và sản phẩm từ thịt của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc đạt 1,34 triệu USD, tăng 197,9% so với tháng 1 và tăng 256,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Với giá trị như trên, Hàn Quốc chiếm 19,3% tổng giá trị xuất khẩu thịt trong tháng 2 của Việt Nam. Đây là mức xuất khẩu cao nhất từ trước đến nay đối với sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc.

Sản phẩm xuất nhiều nhất trong tháng 2 là chân gà, chân vịt đông lạnh, chiếm 77,3% tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam sang Hàn Quốc.

Trong 2 tháng đầu năm 2021, Hàn Quốc đã tăng cường nhập khẩu sản phẩm từ gia cầm để bù bắp cho nguồn cung trong nước đang bị ảnh hưởng bởi dịch cúm gia cầm từ cuối năm ngoái.

Bên cạnh đó, trong tháng 2, Việt Nam cũng khẩu một số sản phẩm phẩm khác sang thị trường Hàn Quốc như ếch thịt, thịt chế biến...