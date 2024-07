Cơ quan điều tra chưa khởi tố ai trong vụ án tại Công ty Cây xanh Công Minh

Thông tin được lãnh đạo Cục An ninh điều tra (A09) Bộ Công an công bố tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2024.

Phía A09 cho hay vừa qua đã gửi văn bản đề nghị các địa phương phối hợp xác minh các sai phạm của Công ty Cây xanh Công Minh. Việc này bắt nguồn từ ngày 8/1, khi A09 được phân công giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm.

Trụ sở Công ty Cây xanh Công Minh tại Bình Phước.

Đến ngày 8/5, A09 khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cây xanh Công Minh. Đến nay, chưa có ai bị khởi tố bị can.

Phía an ninh điều tra bước đầu xác định, Công ty Cây xanh Công Minh có hành vi thông đồng với chủ đầu tư để xây dựng giá gói thầu. Sau đó, chính Công Minh được chỉ định trúng thầu hoặc doanh nghiệp này dùng các pháp nhân khác đấu thầu để trúng thầu. Đến nay xác định, có hơn 50 công ty thuộc nhóm Công Minh tham gia đấu thầu và trúng hơn 600 gói thầu với số tiền hàng nghìn tỷ đồng.

A09 khẳng định đang làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xử lý triệt để đồng thời xác định thiệt hại nhằm thu hồi tài sản cho nhà nước. Cá nhân liên quan cần chủ động khai báo để được hưởng khoan hồng.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Cây xanh Công Minh chính thức thành lập năm 2008, hoạt động trong lĩnh vực thi công, chăm sóc các công trình cây xanh, cảnh quan đô thị, duy tu, nạo vét, thoát nước...

Cổ đông chính của Công ty Công Minh là bà Lê Thị Hòa, đại diện pháp luật kiêm Giám đốc công ty, góp 95% vốn. Doanh thu của công ty tăng từ 6,8 tỷ đồng năm 2013 lên 160 tỉ đồng năm 2017.

Ngoài đầu tư vào các dự án nạo vét thoát nước, thi công các công trình vỉa hè, thu gom xử lý rác thải… Công ty Công Minh còn lấn sân vào khai thác mủ cao su. Giai đoạn 2013-2017, tổng doanh thu của công ty đạt 648 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 25 tỷ đồng…

Tháng 3/2019, Công ty Công Minh tổ chức kỷ niệm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Cùng thời điểm, doanh nghiệp này có hơn 1.000 nhân viên với 63 văn phòng đại diện ở 52 tỉnh, thành trong cả nước.