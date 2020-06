Giá heo hơi hôm nay 6/6: 80% đàn lợn cụ kị, ông bà trong tay 15 ông lớn, nông hộ “đói” lợn giống

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam: Giảm nhẹ

Theo bảng giá của một số công ty chăn nuôi lớn, giá heo hơi hôm nay 6/6 tại một số tỉnh phía Nam giảm nhẹ. Trong đó tại Tiền Giang, Hậu Giang giá heo hơi giảm 2.000 đồng/kg, xuống 94.000 đồng/kg.

Bến Tre, Kiên Giang, Long An, Bạc Liêu cùng giảm từ 96.000 đồng/kg xuống 95.000 đồng/kg.

Các tỉnh thành còn lại giá heo hơi hôm nay không đổi so với hôm qua. Đơn cử tại Đồng Nai, An Giang, TP.Cần Thơ giá heo hơi đang ở mức 95.000 đồng/kg. Tại TP.Hồ Chí Minh khoảng 93.000 đồng/kg.

Phiên chợ hôm qua ngày 5/6, chợ đầu mối Hóc Môn (TP.Hồ Chí Minh) về khoảng 3.370 con heo. Các tiểu thương tiêu thụ thuận lợi hơn trước.

Được biết, giá heo hơi Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam cung cấp ra trên địa bàn Đồng Nai hiện ở mức 81.000 đồng/kg, không đổi so với tuần trước.

Giá lợn hơi hôm nay chỉ giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg nên mặt bằng giá heo hơi cả nước vẫn ở mức cao.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc: Đang đà giảm

Hiện nay miền Bắc đang bước vào những ngày cao điểm nắng nóng, cộng với giá thịt lợn tăng quá cao khiến nhu cầu tiêu thụ thịt lợn tại một số chợ giảm xuống. Điều này đã tác động đến giá lợn hơi ở một số nơi.

Trong đó, giá lợn hơi tại Tuyên Quang giảm 1.000 đồng/kg, còn 95.000 đồng/kg. Tại Thái Nguyên, Bắc Giang giá lợn hơi giảm 2.000 đồng/kg, còn 94.000 đồng/kg.

Khu vực Hà Nội cũng giảm, thương lái thu mua heo hơi quanh mức 96.000 đồng/kg.

Mặc dù thị trường thịt heo hơi cả nước có xu hướng giảm hoặc chững lại, tuy nhiên vẫn chưa có tỉnh nào giảm xuống dưới 90.000 đồng/kg. Mặt bằng giá heo hơi hôm nay cả nước dao động từ 91.000 – 98.000 đồng/kg.

"Cuộc chơi" không dành cho người liều: Ai cho nông dân vay tiền nuôi lợn thời dịch tả?



80% đàn nái cụ kị, ông bà trong tay doanh nghiệp lớn, nông hộ "khát" con giống tái đàn

Theo ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ NNPTNT), trong lúc các doanh nghiệp gần như tái đàn, tăng đàn cơ bản xong thì HTX, trang trại tái đàn chưa được tới 50%. Thậm chí đàn nái có nơi mới phục hồi được 30%.

Theo đánh giá của Bộ NN&PTNT, chỉ tính 15 doanh nghiệp chăn nuôi lợn quy mô lớn và các điểm liên kết vệ tinh nuôi giữ khoảng 35% đàn lợn thương phẩm và tốc độ tái đàn lợn khu vực này đang rất nhanh, đạt trên 20%. Các doanh nghiệp này nắm giữ khoảng 80% đàn giống cụ kỵ, ông bà; 35-40% đàn giống bố mẹ; 35% đàn lợn thương phẩm và 50-55% sản lượng thức ăn công nghiệp của cả nước.

Trong khi đó, các nông hộ, trang trại, các HTX đang chiếm tới 65% tổng đàn lợn, nhưng bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch tả lợn châu Phi và đang rất khó vực dậy do khó khăn về vốn, giá giống lợn tăng cao.

Ông Nguyễn Công Trình, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bắc Ninh cho biết, chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ đang chiếm 60-70% tổng đàn lợn trên địa bàn. Nhưng thời gian qua, việc tái đàn ở khu vực này gặp nhiều khó khăn do giá giống đắt mà số lượng cũng khan hiếm.

Được biết, giá lợn giống hiện đang dao động từ 3 – 3,5 triệu đồng/kg, rất khó mua vì hầu như các cơ sở có sản xuất lợn giống đều giữ lại để nuôi lấy thịt hoặc chỉ bán ra ngoài với số lượng nhỏ giọt.

"Đến tháng 4/2020, tái đàn lợn của Bắc Ninh đạt gần 68% so với trước khi có dịch, tổng đàn lợn đạt trên 270.000 con" – ông Trình cho biết.

Các nông hộ, trang trại bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch tả lợn châu Phi và hiện đang rất khó vực dậy do khó khăn về vốn, giá giống lợn tăng cao. Ảnh: T.L

Sở dĩ các doanh nghiệp tái đàn "thần tốc", nông hộ khó khăn, "đói" con giống là do phần lớn đàn lợn giống cấp cụ kị, ông bà, bố mẹ đang nằm trong tay các doanh nghiệp lớn.

Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi, cả nước hiện có trên 100 cơ sở giống lợn cấp cụ kị (GGP) và ông bà (GP). Chỉ riêng 15 công ty lớn và các điểm liên kết vệ tinh đã nắm giữ khoảng 80% đàn lợn giống cụ kị, ông bà; 35-36% đàn lợn giống bố mẹ.

Trong đó, Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam đang sở hữu 310.000 con lợn nái; CJ Vina Agri 90.000 lợn nái; Dabaco 45.000 nái; Mavin 25.000 nái; Hòa Phát 20.000 nái; Masan 15.000 nái; Japfa Comfeed 20.000 nái; Emives 10.000 nái; Hùng Vương 10.000 nái…

4 tháng đầu năm, số lượng lợn giống cụ kị, ông bà do các doanh nghiệp "tậu" về từ nước ngoài đạt hơn 5.000 con, tăng 288% so với năm 2017 và 101% so với năm 2019.

Theo số lượng đăng kí của các doanh nghiệp, năm 2020 sẽ nhập khẩu thêm 10.000 con lợn giống cụ kị và 103.500 con lợn giống bố mẹ.

Được biết, lợn giống nhập khẩu chủ yếu là các giống thuần Yorkshire, Landcare, Duroc, Pietrain. Các nước nhập khẩu chủ yếu là Canada (chiếm 88%), Mỹ (6,6%), Đài Loan 5,4%.