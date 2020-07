Giá heo hơi hôm nay 6/7: Người dân băn khoăn chất lượng thịt heo Thái ra sao?

Giá heo hơi hôm nay 6/7 ở miền Bắc: Giảm không đáng kể

Theo ghi nhận tại các chợ dân sinh, dù đã có những đợt nhập heo sống từ Thái Lan nhưng giá thịt lợn vẫn không giảm nhiều, bình quân dao động ở mức 150.000 - 180.000 đồng/kg tùy loại.

Tại Hà Nội, theo nhiều thương lái, giá heo hơi bán lẻ vẫn ở mức 91.000 - 92.000 đồng/kg. Tại Vĩnh Phúc, Bắc Giang, giá heo hơi hôm nay được thu mua trong khoảng 91.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo hơi ở Phú Thọ, Thái Bình, Tuyên Quang, Hưng Yên, Yên Bái, Lào Cai, Hà Nội, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hà Nam, Nam Định vẫn ở mức 89.000 - 90.000 đồng/kg.

Hiện, nhiều người tiêu dùng tỏ ra băn khoăn về chất lượng heo sống nhập về từ Thái Lan ra sao?

Theo đại diện Cục Thú y, heo sống nhập về từ Thái Lan phải đảm bảo rất nhiều điều kiện ngặt nghèo.

Lợn được phép xuất khẩu về Việt Nam phải nằm trong vùng bán kính 10km không có dịch bệnh trong 12 tháng; lợn không được tiếp xúc với bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nơi xuất hàng, không có biểu hiện bệnh vào ngày xuất khẩu.

Giá heo hơi hôm nay 6/7 vẫn khá cao dù heo nhập về từ Thái Lan khá nhiều. Trong ảnh: Chuẩn bị làm thủ tục kiểm dịch heo nhập từ Thái Lan tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị).

Ngoài ra, lợn sống Thái Lan nhập về Việt Nam còn phải đáp ứng các điều kiện thức ăn chăn nuôi không có chất cấm, tiêm phòng đầy đủ các loại dịch lở mồm long móng, dịch tai xanh,... Đặc biệt, phải được lấy mẫu xét nghiệm không quá 30 ngày và âm tính với dịch tả lợn châu Phi.

Hiện có 8 doanh nghiệp Thái Lan có các trang trại đủ điều kiện để xuất lợn sống sang Việt Nam. Theo đó, sô lượng lợn xuất sang Việt Nam có thể thay đổi tuỳ theo nhu cầu của các doanh nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Thúy, một tiểu thương kinh doanh thịt lợn tại chợ Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, do phải vận chuyển xa trong vài ngày, lại thêm thời gian cách ly nên khi giết mổ những con heo nhập từ Thái Lan chắc chắn chất lượng thịt sẽ ảnh hưởng ít nhiều.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia thú y, Thái Lan là nước có nền chăn nuôi tiên tiến, trang trại của các doanh nghiệp Thái Lan đều áp dụng tiêu chuẩn cao nên sản phẩm luôn đảm bảo an toàn dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Giá heo hơi hôm nay 6/7 tại miền Trung - Tây Nguyên: Giá heo hơi ảnh hưởng đến CPI



Giá heo hơi hôm nay 6/7 tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đang dao động trong khoảng từ 81.000 - 87.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Thanh Hóa, Bình Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng giá heo hơi được thu mua trong khoảng 85.000 - 87.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Đắk Lắk, Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi giá lợn hơi ở mức thấp hơn từ 81.000 - 84.000 đồng/kg.

Dù giá heo hơi ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã giảm đáng kể nhưng vẫn ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nhiều địa phương.

Cụ thể, theo số liệu từ Cục Thống kê Nghệ An, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2020 tăng 0,73% so với tháng trước, giảm 0,69% so với tháng 12 năm trước và tăng 2,77% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do giá xăng tăng trở lại và giá thịt lợn vẫn neo ở mức cao.

Giá heo hơi hôm nay 6/7 ở miền Nam: Giá giảm không đáng kể

Giá heo hơi hôm nay tại các tỉnh miền Nam tuy có giảm nhưng vẫn đứng ở mức khá cao, dao động trong khoảng từ 83.000 - 88.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Tiền Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An giá lợn hơi hôm nay dao động từ 85.000 - 88.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước giá heo hơi được thu mua với mức 83.000 đồng/kg.

Từ ngày 1/7, khi ngày càng có nhiều đợt nhập heo sống từ Thái Lan, giá heo hơi tại TP Cần Thơ và nhiều tỉnh:Vĩnh Long, Bến Tre, Ðồng Tháp, An Giang, Kiên Giang… ở mức từ 86.000-88.000 đồng/kg, trong khi cùng kỳ năm 2019 giá chỉ 35.000-40.000 đồng/kg.

Giá heo hơi giảm so trước do nguồn cung tăng cường bởi heo hơi và thịt heo nhập khẩu, gần đây sức tiêu thụ thịt heo tại nhiều địa phương cũng giảm mạnh.

Tuy nhiên, với nguồn cung heo hơi tại nhiều địa phương trong nước bị giảm mạnh sau bệnh dịch tả heo châu Phi và việc tái đàn heo tại nhiều nơi vẫn còn chậm, chi phí chăn nuôi heo đã tăng mạnh nên giá heo hơi chưa được kéo giảm.

Hiện giá bán lẻ thịt heo tại nhiều chợ ở TP. Cần Thơ tiếp tục ở mức khá cao, từ 155.000-170.000 đồng/kg, sườn non từ 200.000 đồng/kg trở lên.