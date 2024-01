Dự báo giá hoa đào Tết tăng cao vì... cạn đào

Giá hoa đào Tết 2024: Hoa đào nở giá bán rẻ như cho

Là một trong chủ vườn lớn, có cỡ 4.000 gốc đào cây cành tại làng đào truyền thống La Cả (Hà Đông, Hà Nội), anh Nguyễn Trung Phước (45 tuổi) cho hay năm nay mấy vườn đào cành, cây của anh đều nở sớm, anh như ngồi trên đống lửa.

Anh Phước kể: “Năm ngoái thời tiết rét, hoa nở chậm nhiều đào mù không bán được, rút kinh nghiệm năm nay tuốt sớm để bán nhưng không ngờ thời tiết đợt rồi lại nắng nóng quá hoa bung nở hết. 4 vườn đào cành và 2 vườn đào cây của anh đều nở từ ngày mùng 10 âm”.

Giờ phải bán sớm, giá hoa chỉ bằng 1 nửa so với giá hoa Tết khiến anh rất mệt mỏi. Một cành đào huyền hàng Tết có giá từ 1,5-2 triệu đồng, giờ chỉ bán được 400-500 nghìn đồng. Tính ra một cành đào trồng 3 năm công chăm bón phải mất 400-500 nghìn đồng rồi, giờ bán gọi là vớt vát, thu được đồng nào thì thu thôi.

Lô đào huyền của anh Nguyễn Trung Phước nở sớm, giá rẻ chỉ bằng 1/2 so với giá đào Tết. Ảnh: N.T

“Theo tính toán, với gần 1.000 cành đào huyền nếu trúng Tết anh có thể thu về được khoảng 600 -700 triệu đồng, ngỡ được ăn thế mà giờ thành thế này quá đau xót”, anh phước nói.

Mấy khách sỉ đặt thấy hoa nở cũng đã bỏ vườn. Mấy nay để vớt lại chút vốn, vợ chồng anh chị phải dầm mưa dãi nắng, tỉa hoa, đứng chợ bán lẻ, nhưng khách mua ít, bán chậm.

“Thời tiết lạnh sâu, hy vọng vớt được 1/5 số cây cành trụ tới được Tết. Nếu trụ được tới Tết thì may ra có hy vọng đỡ được tí vốn”, anh Phước chia sẻ.

Giá hoa đào Tết 2024: “Mong đào trúng Tết - Chỉ biết trông vào ông trời”

May mắn hơn nhà anh Phước, vườn đào nhà bà Nguyễn Thị Phượng ở Phú Thượng (Tây Hồ, Hà Nội) năm nay có khả năng trúng Tết. Mặc dù chỉ còn 17 ngày nữa là tới Tết nhưng đến giờ ông bà vẫn chưa thể “ăn chắc” được.

“Ông bà bảo 30 chưa phải là Tết là vậy, khí hậu thay đổi thất thường không biết đường nào mà tính. Năm nay nhuận, theo tính toán các vườn đã phải tuốt muộn hơn, nhưng khí hậu lại nóng hơn nên nở nhiều. Lô đào cành nhà tôi giờ mới bật mắt trắng li ti, nhưng bật mắt thì lại trúng đợt lạnh nên không biết thế nào. Chỉ e lại nở chậm quá”, bà Phượng nói.

Nhiều nhà vườn có kinh nghiệm nửa đời trồng hoa đến giờ vẫn không dám khẳng định vườn đào của mình là trúng hay trượt. Lý do là bởi thời tiết năm nay quá khắc nghiệt, lúc nắng nóng cực độ, lúc thì mưa lạnh căm căm.

Chưa tới 15 tháng Chạp âm lịch nhưng các vườn đào đã bán "chạy" vợi đào trong vườn. Ảnh: N.T

Ông nguyễn Viết Quyết (75 tuổi) thuộc hàng nghệ nhân trồng đào ở làng đào Phú Thượng (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, thời tiết này hoa đào rất đẹp. Nhưng năm nay khó dự báo được sát thời tiết nên nhiều vườn đào đã bung nở hết.

“Trồng đào tưởng đơn giản nhưng không dễ, có năm cận Tết 20-22 âm rồi, nghĩ đào trúng Tết rồi nhưng vẫn không được ăn. Chuyện đào nở đào xịt (đào đen – phóng viên) cũng là chuyện bình thường”, ông Quyết nói.

Theo ông Quyết, hiện giờ các vườn đào nở khá nhiều, nếu cứ đà này có khi Tết lại hết đào cắm, giá hoa sẽ tăng cao hơn bây giờ rất nhiều.

Nhiều vườn đào nở rộ dù chưa tới Tết. Ảnh: N.T

Ngoài Hà Nội, Tp Hồ chí Minh có lượng tiêu thụ hoa đào nhiều nhất. Chị Chu Hồng Liễu (quận 9, TP Hồ Chí Minh) cho biết, quán chị bán đào từ Tết dương lịch. Năm nay hoa đào nở sớm nên giá hoa đào hiện giờ khá rẻ. Rẻ chỉ bằng 1 nửa so với các năm trước. Trung bình mỗi ngày quán của chị bán từ 500-700 cành đào các loại. Các loại cành tròn mini dao động từ 150 -200-300 nghìn đồng. Loại to từ 400- 1 triệu đồng. Cành huyền thì dao động trong khoảng từ 1 -1,5 -3 triệu hoặc 4 triệu đồng (cành to và cao 3 m, tán dài 3,5m).

Chị Liễu cũng cho biết, có ngày hàng vào quá nhiều bán không kịp bị nở chị còn phải tặng khách, chỉ cần khách chuyển tiền ship là được.

“Thời điểm này mình đang giải cứu hoa cho bà con nông dân nên chấp nhận bán hoa lãi ít, có khi còn không lãi. Chỉ mong bà con bán vợi đi để gỡ đỡ chút vốn”, chị Liễu nói.

Ghi nhận của PV Báo Dân Việt cho thấy tại nhiều vùng trồng đào lớn như Nhật Tân, Phú Thượng (Tây Hồ); vùng trồng đào La Cả, Dương Nội (Hà Đông) Hà Nội phải có tới ½ vườn đào đã nở bông vào vụ cắt. Nhiều khả năng tới Tết lượng hoa đào sẽ không còn nhiều, giá hoa vì thế cũng sẽ tăng theo.