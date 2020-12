Gia Lai: 2 tập đoàn bắt tay rót hơn 1.000 tỷ xây dựng khu nuôi heo công nghệ cao

Chiều nay 30/12, tại UBND huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai đã diễn ra buổi làm việc giữa đại diện Sở NNPTNT tỉnh Gia Lai, lãnh đạo Huyện uỷ Chư Pưh, UBND huyện, lãnh đạo các ban, ngành huyện Chư Pưh cùng Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn về việc đầu tư xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai.

Các đại biểu tại buổi làm việc chiều nay.

Tại buổi làm việc, đại diện chủ đầu tư là ông Gabor Fluit – Tổng Giám đốc châu Á Tập đoàn De Heus và ông Vũ Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn đã trình bày về dự án "Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai", do Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn làm chủ đầu tư.

Hai tập đoàn sẽ đầu tư và xây dựng một khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao tại xã IaLe, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, nhằm biến khu vực này trở thành trung tâm ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi, sản xuất các sản phẩm theo chuỗi liên kết khép kín.

Ông Gabor Fluit - Tổng Giám đốc Tập đoàn De Heus Châu Á phát biểu tại buổi làm việc

Ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hùng Nhơn phát biểu tại buổi làm việc.

Chuỗi liên kết này gồm: Chọn lọc, sản xuất heo giống; giết mổ heo thịt, sản xuất thức ăn chăn nuôi theo hướng hữu cơ, sản xuất phân bón hữu cơ, thương mại sản phẩm chăn nuôi có chất lượng hàng đầu Việt Nam và định hướng xuất khẩu ra khu vực Đông Nam Á.

Việc đầu tư chăn nuôi công nghệ cao, theo chuỗi liên kết là mô hình đang đem lại hiệu quả kinh tế vượt trội so với cách sản xuất truyền thống, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thân thiện với môi trường theo các tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời hướng đến xây dựng thí điểm "Vùng an toàn dịch bệnh" trong chăn nuôi heo tại Gia Lai.

Đại diện chủ đầu tư cho biết quy mô sử dụng đất cho dự án từ 50 - 100ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 1.030 tỷ đồng.

Ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hùng Nhơn cho biết, toàn bộ quy trình chăn nuôi tại dự án được ứng dụng 100% công nghệ cao theo tiêu chuẩn quốc tế. Hệ thống trang trại của dự án sẽ được vận hành và giám sát theo công nghệ 4.0, máy móc thiết bị nhập khẩu từ châu Âu giúp kiểm soát tốt chất lượng chăn nuôi trong khu trang trại, tối ưu hóa hiệu suất chăn nuôi, giảm giá thành sản phẩm và đạt hiệu quả kinh tế cao.

Với kinh nghiệm đầu tư nhiều dự án chăn nuôi gia cầm, chăn nuôi heo khép kín, ứng dụng công nghệ cao tại một số tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai..., 2 tập đoàn cam kết áp dụng các biện pháp thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng trong chăn nuôi, giết mổ đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam và các tổ chức quốc tế nhằm tiến tới xuất khẩu.

Bên cạnh đó, dự án cũng sẽ tạo ra cơ hội việc làm cho 150 lao động, từ đó góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn về chăn nuôi theo công nghệ hiện đại, đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của địa phương.

Lãnh đạo Huyện uỷ Chư Pưh cho biết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, đồng hành cùng chủ đầu tư để dự án sớm đi vào hoạt động.

