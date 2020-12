Ông chủ HTX tiết lộ gì về chuỗi cung ứng thịt lợn mà được Thứ trưởng Bộ NNPTNT khen ngợi?

Ngày 29/12, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cùng đoàn công tác của Bộ NNPTNT đã làm việc với UBND TP Hà Nội về triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội năm 2021.

Trước đó, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế chuỗi cung ứng thịt lợn của HTX Hoàng Long (huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến (ngoài cùng bên trái) kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại HTX Hoàng Long (huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Ông Nguyễn Trọng Long, Giám đốc Hợp tác xã Hoàng Long chia sẻ thông tin với Thứ trưởng Phùng Đức Tiến và đoàn công tác của Bộ NNPTNT: Hiện nay, số đầu lợn của trang trại luôn giữ ở mức ổn định, trên 4.000 con (lợn nái trên 500 con; lợn thịt 3.600 con/lứa). HTX đang tạo việc làm cho hơn 40 lao động, thu nhập trung bình 7,5 triệu đồng/người/tháng.

Ông Long tiết lộ với đoàn công tác thành công lớn nhất của HTX trong giai đoạn vừa qua, đó là, với biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, khép kín, từ khi dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở nước ta đến nay, đàn lợn của HTX Hoàng Long vẫn bình an vô sự, đều đặn xuất bán ra thị trường.

Ông Nguyễn Trọng Long, Giám đốc Hợp tác xã Hoàng Long giới thiệu về sản phẩm xúc xích được chính HTX chế biến.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng thịt lợn của người dân cho dịp Tết Nguyên đán 2021, ông Long cho biết, HTX Hoàng Long sẽ tăng số lượng đầu lợn xuất chuồng lên 70%, tương đương khoảng 5 tấn thịt lợn mỗi ngày.

Ông Long còn tiết lộ thêm: Tính tổng sản lượng thịt lợn của HTX Hoàng Long từ đầu năm 2020 đến thời điểm hiện tại đã xuất ra thị trường khoảng 1.300 tấn thịt lợn tương đương gần 10.000 con lợn.

Hiện nay, đàn lợn của HTX Hoàng Long có khoảng 1.000 con đạt từ 100kg/con trở lên. "Để cung ứng kịp thời sản lượng thịt lợn cho dịp cuối năm, HTX sẽ tăng sản lượng thịt xuất ra để đáp ứng nhu cầu của người dân".

Ông Long cho biết thêm, từ năm 2016, HTX đã xây dựng khu xử lí chất thải chăn nuôi, giết mổ ở ngoài khu chăn nuôi, cùng hệ thống hộp hút và thông gió, vì vậy môi trường chăn nuôi, giết mổ của HTX được đảm bảo trong lành.

Sản phẩm của HTX lần đầu tiên được phân phối trên thị trường vào đầu năm 2017. HTX có đầy đủ tổ công nhân kỹ thuật chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, chế biến lành nghề, xuất thân từ làng nghề giò chả Tân Ước (huyện Thanh Oai).

Sản phẩm thịt lợn được chăn nuôi theo quy trình an toàn sinh học của HTX Hoàng Long.

Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến cùng đoàn công tác đánh giá rất cao mô hình sản xuất theo chuỗi của HTX Hoàng Long. "HTX Hoàng Long đã tập trung vào xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn. Đầu tiên, từ khâu chọn giống, vật tư đầu vào, thuốc, thức ăn và quy trình chăm sóc điều trị, giết mổ đều được kiểm soát rất chặt chẽ" - ông Tiến khen ngợi.

Để đánh giá chất lượng an toàn thực phẩm của HTX Hoàng Long, xe kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của đoàn công tác đã lấy mẫu thịt lợn để kiểm tra chất lượng an toàn trước khi đưa vào chế biến cung ứng ra thị trường.

Kiểm tra, lấy mẫu thực phẩm của HTX Hoàng Long trước khi chế biến cung cấp ra thị trường.

Cũng tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, ngành nông nghiệp trải qua một năm nhiều khó khăn, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, biến đổi khí hậu, mưa đá, dông lốc và đặc biệt bão lũ ở miền Trung. Nhưng toàn ngành vẫn đạt được nhiều con số ấn tượng, trong đó, đang chuẩn bị tốt nguồn cung cho dịp Tết Nguyên đán 2021.

"Đến nay, chúng ta đã đạt sản lượng 42,8 triệu tấn lúa vừa đảm bảo sử dụng trong nước, vừa đáp ứng cho xuất khẩu; về rau màu đạt 18,2 triệu tấn... Về thực phẩm, mục tiêu của chúng ta đạt 8,5 triệu tấn thủy sản, đến nay đã đạt trên 8,4 triệu tấn, so với năm 2019 tăng từ 1,8 - 1,9%; tổng đàn lợn đến cuối năm 2020 đã đạt 27,3 triệu con, tương đương 88,7% so với trước khi có dịch tả lợn châu Phi; trứng gia cầm vượt kế hoạch, đạt 14,7 tỷ quả; riêng thịt gia cầm đã đạt 1,47 triệu tấn; sữa gần 1,1 triệu tấn.

Như vậy nguồn lương thực và thực phẩm so với 2019 chúng ta vẫn tăng trưởng rất nhanh" - ông Tiến thông tin.

Đối với lương thực, thực phẩm cung ứng cho Tết Nguyên đán 2021, ông Tiến cũng khẳng định: "Đi các cơ sở đều thấy rằng việc dự trữ hàng cho Tết là đảm bảo".