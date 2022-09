Gia Lai cho học sinh nghỉ học từ trưa 27/9 để tránh bão số 4

Ngày 27/9, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành chỉ đạo về việc cho học sinh nghỉ học để phòng tránh bão số 4 (Noru).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo cho các trường học trên địa bàn cho học sinh, sinh viên nghỉ học kể từ 12h ngày 27/9 đến hết ngày 28/9.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời có phương án phòng chống hiệu quả.



Đặc biệt, ở vùng trũng thấp, những nơi có thể chịu ảnh hưởng của lũ, thủ trưởng các đơn vị cần chỉ đạo, quán triệt cho học sinh, sinh viên và phụ huynh đề phòng lũ quét, sạt lở đất... và cần đảm bảo an toàn trong việc đi lại để tránh thiệt hại về người, tài sản có thể xảy ra.

Ngay sau khi bão lũ tan, khẩn trương vệ sinh trường, lớp học, nhanh chóng ổn định tình hình dạy học, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh khi đến trường trở lại; đồng thời có kế hoạch phòng-chống các dịch bệnh, khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên, do ảnh hưởng của bão số 4, trong 24h tới Gia Lai có mưa vừa, mưa to đến rất to, gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6 - 7, có nơi cấp 9, giật cấp 9, 10. Khu vực phía Bắc của Gia Lai có tổng lượng mưa từ 100 - 200mm, có nơi trên 300mm, các khu vực còn lại 50 – 100mm, có nơi trên 200mm.