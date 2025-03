Giá lợn hơi hạ nhiệt, người nuôi lợn ở Hà Nam "đu đỉnh", mua về nuôi "lướt sóng" lỗ 1 triệu đồng/con

"Đu đỉnh" theo giá lợn hơi, lỗ 1 triệu đồng/con

Những ngày này, ông Nguyễn Văn Ngạn, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang (Hưng Yên) đang bảo vệ chặt chẽ đàn lợn 25 con nái và gần 100 con lợn thịt trước nguy cơ xâm nhập của dịch bệnh.

Cách đây chưa lâu, trong dịp Tết Nguyên đán, một số con trong đàn lợn của gia đình ông đã bị bệnh lở mồm long móng, bởi vậy, mọi sự cảnh giác bây giờ không còn là thừa.

Đặc biệt, giá lợn hơi trong hơn 1 tháng trở lại đây lên tục "lên đỉnh", tại xã Thắng Lợi, ông Ngạn bảo, giá cao nhất có thời điểm lên tới 78.000 đồng/kg.

"Giá lợn hơi cao thì người chăn nuôi vui mừng nhưng với mức giá đó là đỉnh rồi, không lên được nữa, mấy hôm nay giá đang xuống còn 73.000 đồng/kg, vì cuộc chơi này mình không có quyền quyết định", ông nói.

"Cuộc chơi" ở đây theo ông Ngạn, đó là thương lái và doanh nghiệp. Vài năm trở lại đây, nhiều doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam đầu tư chăn nuôi lợn, họ chủ động về con giống, thức ăn, thuốc, quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, giết mổ, mỗi ngày xuất bán ra thị trường hàng nghìn lợn thịt và cả lợn giống... việc điều tiết giá cả, cung cầu thị trường gần như phụ thuộc vào các doanh nghiệp.

Thậm chí có những doanh nghiệp họ thực hiện các "chiêu bài" trong kinh doanh. Tôi lấy ví dụ như hôm nay giá lợn hơi đang 78.000 đồng/kg, ngày mai các công ty họ "găm lợn", đưa ra thị trường với số lượng hạn chế thì vô hình chung lợn sẽ thiếu, đẩy giá lên cao và đến ngày kia giá có thể tăng tiếp.

Ông Ngạn cũng cho rằng, gần chục năm trở lại đây, dịch bệnh bùng phát triền miên, lợn "ăn" cả vào sổ đỏ, kiệt quệ vốn, thậm chí phá sản nên nhiều hộ chán nản, chẳng ai dám nuôi, họ tìm công việc khác thu nhập có thể thấp nhưng cảm thấy "an toàn", còn số hộ nuôi lợn bây giờ ở xã chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ngoài ra, chính sách về Luật Chăn nuôi bắt đầu có hiệu lực nên nhiều hộ không đủ điều kiện sẽ phải tạm dừng, khiến chăn nuôi lợn nông hộ bị "teo tóp". Với những lý do trên, đàn lợn trong nông hộ không còn nhiều, nguồn cung đâu đó cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Văn Ngạn, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang (Hưng Yên) rắc vôi bột, ngăn chăn sự xâm nhập của dịch bệnh. Ảnh: Bình Minh

Tên gọi "thủ phủ" chăn nuôi lợn lớn nhất miền Bắc dành cho xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục (Hà Nam) bây giờ chỉ còn là hoài niệm với nhiều người dân địa phương. "Có một thời, đi đến đâu cũng văng vẳng tiếng lợn kêu eng éc, xe tải chở lợn đi tiêu thụ rầm rộ... nhưng thời ấy xa rồi", ông Hoàng Trung Hải, xã Ngọc Lũ nói.

Dạo quanh một vòng các thôn ở Ngọc Lũ, thi thoảng mới thấy một hộ nuôi lợn, phần đa "treo chuồng", nhiều hộ chuyển sang nuôi gà, vịt. Dù thời điểm này, nuôi lợn đang lãi khá nhiều nhưng cũng chẳng hấp dẫn được nhiều người nữa, vì họ đã quá chán nản với nghề nuôi lợn. Có chăng vay ít vốn mua lợn về nuôi "lướt sóng" hơn 1 tháng rồi xuất bán, "ăn xổi", kiếm đồng ra đồng vào.

Nhưng "mong ước" kiếm đồng ra đồng vào của ông Hải nghe chừng khó thành hiện thực. Hơn 1 tháng trước, quan sát thấy giá lợn tăng cao, ông quyết định "đu đỉnh", mua 90 con lợn, trọng lượng 120kg/con, giá 79.000 đồng/kg về nuôi lướt, hòng chờ giá lên tiếp để "ăn chênh"... nhưng chẳng ai ngờ, bây giờ, giá lợn hơi đã xuống chỉ còn 74.000 đồng/kg, nghĩa là mỗi đầu lợn, ông Hải lỗ khoảng 1 triệu đồng.

Cùng chung quan điểm với ông Ngạn, ông Hải cho rằng, người chăn nuôi vẫn nằm ngoài "cuộc chơi" và sẽ không bao giờ nằm trong "cuộc chơi này". Ông bảo, ngày xưa nhà ai cũng nuôi, doanh nghiệp ít ỏi nên người chăn nuôi có quyền "tự quyết", còn bây giờ thương lái bảo bao nhiêu thì chỉ biết giá bấy nhiêu và phải bán với giá đó, nếu không bán càng nuôi càng lỗ.

Một điểm nữa mà ông Hải cùng nhiều hộ chăn nuôi lo lắng, đó là việc Việt Nam đang nhập khẩu khá nhiều thịt đông lạnh từ nước ngoài về, với giá rẻ hơn rất nhiều, chắc chắn dẫn đến lợn trong nước không thể cạnh tranh được.

Ông Hoàng Trung Hải, xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục (Hà Nam) mua 90 con lợn, giá 79.000 đồng/kg để nuôi "lướt sóng", nhưng sau 1 tháng, giá lợn đã giảm xuống còn 74.000 đồng/kg.

"Giá lợn hơi 60.000 - 65.000 đồng/kg là hài hòa"

Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), giá lợn hơi tháng 1/2025 tăng khoảng 10-12% so với cuối năm 2024, dao động từ 66.000 - 69.000 đồng/kg. Sang tháng 2, mặt hàng này tiếp tục tăng, lên 72.000 - 78.000 đồng/kg, tăng khoảng 15-18% so với tháng 1.

Đến tháng 3, giá lợn hơi tăng lên 79.000 - 82.000 đồng/kg tại Nam Trung bộ. Tại Đồng Nai ngày 6/3, giá kỷ lục được ghi nhận là 83.000 đồng/kg. Đến trung tuần tháng 3, giá có dấu hiệu chững lại và giảm nhẹ ở 3 miền. Hiện, giá lợn hơi bình quân tại miền Bắc dao động khoảng 74.000 - 75.000 đồng/kg, miền Trung từ 75.000 - 80.000 đồng/kg, miền Nam là 80.000 - 81.000 đồng/kg. Dự báo, giá sẽ neo quanh mức này đến hết tháng.

Với giá bán hiện nay, ước tính người chăn nuôi đang lãi từ 15.000 - 20.000 đồng/kg. Hiện, giá lợn hơi tại Việt Nam đang cao hơn so với nhiều nước lân cận như Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanmar (khoảng 56.000 - 63.000 đồng/kg).

Thương lái tại chợ đầu mối gia súc ở huyện Bình Lục (Hà Nam) vận chuyển lợn đi tiêu thụ. Ảnh: Bình Minh

Nói về nguyên nhân giá lợn hơi thời gian qua tăng cao, ông Dương Tất Thắng - Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y cho rằng, do dịch bệnh xảy ra cuối năm 2024 tại các tỉnh phía Nam gây thiệt hại đàn lợn nái. Ngoài ra, khu vực này thắt chặt quản lý môi trường, tổng rà soát lên kế hoạch di dời trang trại lớn, chăn nuôi gia công ra khỏi vùng không được phép chăn nuôi. Do đó, nhiều thời điểm, trại thương phẩm, trại gia công để trống chuồng hoặc đưa vào nuôi không hết công suất. Một lý do khác, là tác động tích cực của kết quả rà soát, thắt chặt nhập khẩu lợn và sản phẩm thịt lợn không đúng quy định.

Còn theo ông Nguyễn Văn Trọng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại Việt Nam, Đồng Nai - tỉnh nuôi lợn nhiều nhất cả nước sụt giảm đàn lợn. Từ chỗ lúc cao điểm đạt 2,5 triệu con, thời gian qua, tỉnh Đông Nam bộ này tụt còn 800.000 con.

"Trước Tết nhiều trang trại, hộ nuôi nhỏ lẻ đã xuất chuồng ồ ạt, với tâm lý tận dụng thị trường Tết. Tuy nhiên, sau Tết, do các quy định về môi trường khiến tình trạng trống chuồng xảy ra", ông Trọng nói và cho biết thêm, dù giá lợn hơi đã giảm, nhưng để hài hòa giữa người bán và người mua, giá lợn hơi giao động từ 60.000 - 65.000 đồng/kg là phù hợp.