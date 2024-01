Hiện, tại vùng Đồng Tháp Mười, giá lúa tươi tại ruộng tăng lên khoảng 200 đồng so với tuần trước. Cụ thể, giá lúa nếp IR4625 là 7.900 - 8.400 đồng/kg, giá lúa IR50404 và OM5451 là 8.500 – 9.400 đồng/kg, giá lúa Đài thơm 8 và ST24 là 9.000 – 9.600 đồng/kg.

Với giá lúa này, nông dân trồng lúa có lời 20 – 35 triệu đồng/ha.

Nông dân trồng lúa ở huyện Tân Hưng (tỉnh Long An) đang phấn khởi do giá lúa tăng cao vào đúng dịp Tết Giáp Thìn 2024. Ảnh: T.Đ

Giá lúa tăng cao, nông dân trồng lúa đón Tết Giáp Thìn 2024 rôm rả

Ông Ba Be (Trần Văn Nghị, thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) quên cảm giác vừa mới mỗ cắt bao tử hồ hởi thông báo: "Giá lúa đang lên có lý lắm, nông dân vùng này ăn Tết to rồi".

Theo ông Ba Be, mấy năm rồi nông dân trồng lúa vùng ông do giá lúa thấp "chìm lút", nợ nần ngân hàng, giờ bán lúa trả hết nợ, còn dư ra mua sắm chơi Tết.

Hiện tại, khu vực trồng lúa chỗ ông Ba Be đang "bể đồng". Nông dân sạ lúa sớm vụ đông xuân đang thu hoạch lúa.

Riêng ông Ba Be, vụ đông xuân này, ông trồng 5ha lúa ST 25, năng suất hơn 7 tấn/ha. Giá lúa ST25 tươi thương lái đang bỏ cọc là 10.500 đồng/kg. Tuy nhiên, ông Ba Be chưa lấy cọc mà chờ giá lúa tốt hơn. Dự kiến, hơn 1 tháng nữa ông mới thu hoạch lúa.

"Tôi chưa lấy cọc thương lái, đợi giá lúa lên cao nữa, hoặc thu hoạch bán luôn", ông Ba Be thổ lộ.

Nếu ông Ba Be còn cả tháng nữa mới thu hoạch lúa, thì ông Tám Thơi (Nguyễn Văn Thơi, xã Vĩnh Đại, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) đã thu hoạch một nửa của 40ha lúa OM18 với năng suất 6,5 – 7 tấn/ha.

Hiện những trà lúa ở vùng này bà con nông dân trồng lúa đã thu hoạch gần hết lúa trên đồng. Chỉ còn một ít trà lúa thu hoạch muộn hơn do sạ trễ.

Giá lúa tăng cao, nông dân trồng lúa ở Đồng Tháp Mười đón Tết Giáp Thìn 2024 rôm rả. Ảnh: T.Đ

Theo ông Tám Thơi, giá lúa tươi OM18 trên đồng vẫn đang đứng ở mức 9.500 - 10.000 đồng/kg

"Sạ lúa xong, tôi lấy cọc của thương lái với giá 9.200 đồng/kg. Sau khi thu hoạch bán lúa, thương lái cho thêm khoảng 300 đồng/kg. Nói chung, vụ lúa đông xuân này với giá lúa 10.000 đồng/kg là bà con nông dân ăn tết đủ đầy rồi", ông Tám Thơi cười vui.

Giá lúa tăng cao, nông dân trồng lúa không vội bán

Hiện nông dân Long An đã xuống giống xong vụ lúa đông xuân 2023 – 2024 với diện hơn 225.000ha. Tính đến nay, nông dân đã thu hoạch lúa hơn 30.000ha, năng suất ước đạt 5,5 tấn/ha, sản lượng hơn 170.000 tấn.

Nông dân kỳ vọng giá lúa còn tăng ở cuối vụ nên nhiều người chưa vội nhận cọc của thương lái.

Theo ông Ba Be, nhận cọc sớm sẽ xảy ra 2 trường hợp, nếu giá lúa tụt thương lái bỏ cọc, hay kéo dài ngày cắt lúa khiến nông dân thua lỗ. Nếu giá lúa tăng nông dân mất phẩn giá chênh lệch, không được thương lái tăng thêm hoặc có tăng cũng không đáng kể.

"Tôi để thu hoạch lúa xong bán luôn, giá lúa ra sao cũng đã cao rồi", ông Ba Be chia sẻ.

Nông dân trồng lúa ở Đồng Tháp Mười thu hoạch vụ lúa đông xuân được mùa, được giá lúa tăng cao. Ảnh: TĐ

Dự báo năm 2024, xuất khẩu gạo sẽ tiếp tục thuận lợi do thế giới thiếu hụt 5 triệu tấn gạo và Ấn Độ có khả năng sẽ duy trì hạn chế xuất khẩu gạo sang năm tới. Trong khi đó, một số quốc gia nhập khẩu gạo truyền thống của Việt Nam, như Indonesia, Philippines đều có nhu cầu tăng lượng nhập khẩu gạo…

Tại hội thảo "Thị trường lúa gạo toàn cầu và xu hướng thời gian tới" vừa qua, phân tích tình hình thị trường xuất khẩu gạo năm 2024, lãnh đạo Cục Chất lượng - Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ NNPTNT) cho biết, sản lượng gạo toàn cầu có thể đạt kỷ lục gần 520 triệu tấn, đồng thời mức tiêu thụ cũng tiến sát 525 triệu tấn. Như vậy, thế giới sẽ thiếu hụt 5 triệu tấn gạo trong năm tới. Hơn nữa, lượng gạo tồn kho toàn cầu giảm, chỉ còn hơn 160 triệu tấn nên đây là thời cơ lớn cho ngành hàng lúa gạo Việt Nam.