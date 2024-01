Nuôi hươu sao là động vật hoang dã, mọc thứ đại bổ trên đầu, anh nông dân Long An giàu to Nuôi một con vật vốn là động vật hoang dã, mọc thứ đại bổ trên đầu, anh nông dân Long An thu nhập cao hơn

Thời gian qua, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Bến Lức, tỉnh Long An mạnh dạn thực hiện nhiều mô hình trồng cây mới, nuôi con mới, cách khởi nghiệp mới, vươn lên làm giàu chính đáng. Một trong những điển hình khởi nghiệp là anh Nguyễn Huỳnh Hùng (khu phố 1, thị trấn Bến Lức) với mô hình nuôi hươu sao lấy nhung.