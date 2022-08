Giá mít Thái hôm nay 10/8: Tiếp tục "nằm bất động", tương đương với mức giá 2 ngày qua

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 10/8 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít tiếp tục "nằm bất động", tức vẫn tương đương với mức giá 2 ngày qua. Hiện một số vựa đang hóng sự biến động của giá để quyết định có nên mua vào hay không.

Phun thuốc dưỡng ra sao cho bông mít Thái to mập? Ảnh minh họa, nguồn facebook

Tại Tiền Giang, một số vựa còn hoạt động cho hay, mua mít Kem lớn 22.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 9.000 đồng/kg, còn các thương lái mua mít Kem lớn 20.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 7.000 - 8.000 đồng/kg.

Tại các địa phương khác ở ĐBSCL như Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Sóc Trăng và TP.Cần Thơ, các vựa cho hay, giá mít Thái hôm nay 10/8 cũng tương đương so với hôm qua.

Theo đó, các vựa mua mít Kem lớn từ 21.000 đồng/kg, giá mít Kem nhỏ từ 8.000 đồng/kg. Tại vườn, các thương lái cho hay mua mít Kem lớn từ 19.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 6.000 đồng/kg.

Riêng mít chợ ở ĐBSCL giảm nhẹ khoảng 500 đồng/kg so với hôm qua. Cụ thể, các vựa mua mít chợ loại 1 từ 6.500 đồng/kg, mít chợ loại 2 là 5.500 đồng/kg. Thương lái vào vườn mua mít chợ loại 1 chỉ từ 4.500 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 3.500 đồng/kg.

Phun thuốc dưỡng ra sao cho bông mít Thái to mập?

Hiện nay, do giá mít Thái ở ĐBSCL đang ở mức tốt, có thể có lời đối với giá mít Kem lớn. Do đó, nhiều nhà vườn đang tập trung làm bông và chăm sóc bông mít Thái sao cho tốt nhất.

Anh Lê Hữu Thọ ở xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho hay, quá trình làm bông và chăm sóc bông mít Thái rất quan trọng, quyết định phần lớn vụ mít có thành công về mặt năng suất hay không. Bởi khi bông mít to mập sẽ cho trái mau lớn, tròn đều và ngược lại.

Theo anh Thọ, để bông mít Thái to mập, thông thường, các nhà vườn đều phun thuốc dưỡng kèm theo các thuốc bổ sung khác có liên quan.

"Sau khi bông mít nhú ra, tôi thường phun thuốc dưỡng bông, kích thích bông to mập. Những thuốc này chứa nhiều chất canxi bo và nhiều dưỡng chất khác. Ngoài ra, tôi còn pha kèm với thuốc trừ nấm bệnh, thuốc sâu và rệp sáp. Đặc biệt, không phun thuốc có tính nóng" - anh Thọ chia sẻ.

Anh Thọ chia sẻ thêm: "Thuốc sau khi pha xong, tôi phun đều lên bông. Ở dưới gốc, tôi bón thêm lượng phân nhẹ nhằm cung cấp cho cây lượng dinh dưỡng cần thiết nuôi bông".