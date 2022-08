Giá mít Thái hôm nay 8/8: Mít Kem nhỏ giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg

Theo tìm hiểu của phóng viên, hôm nay 8/8, giá mít Thái giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua đối với mít Kem nhỏ, riêng mít Kem lớn vẫn giữ giá.

Thay vì mua 11.000 đồng/kg đối với mít Kem nhỏ như hôm qua, thì hôm nay 8/8, vựa mít Thành Lên 68 ở xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang mua chỉ 9.000 đồng/kg, tức thấp hơn 2.000 đồng/kg. Đối với mít Kem lớn, vựa mít Thành Lên 68 mua 22.000 đồng/kg.

Vựa mít Song Toàn Phát ở xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang vẫn giữ giá cũ như hôm qua. Cụ thể, mít Kem lớn 22.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 10.000 đồng/kg.

Đối với giá thu mua tại vườn, tại Tiền Giang, các thương lái mua mít Kem lớn từ 20.000 đồng/kg, giá mít Kem nhỏ từ 7.000 - 8.000 đồng/kg.

Tại các địa phương khác ở ĐBSCL như: Vĩnh Long, An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Long An và TP.Cần Thơ, thông tin nhanh từ các vựa cho hay, giá mít Thái hôm nay 8/8 giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua đối với mít Kem nhỏ.

Theo đó, các vựa mua mít Kem lớn từ 21.000 đồng/kg, giá mít Kem nhỏ từ 8.000 đồng/kg. Còn thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 19.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 6.000 đồng/kg.

Đối với mít chợ hôm nay vẫn giữ giá. Các vựa mua mít chợ loại 1 từ 8.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 là 6.000 đồng/kg. Thương lái vào vườn mua mít chợ loại 1 chỉ từ 6.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 4.000 đồng/kg.

Cách phân loại để nuôi trái mít mau lớn

Hiện nay, người dân ĐBSCL rất quan tâm về việc bón phân nào nuôi trái mít tốt nhất hiện nay. Theo đó, người dân cho rằng, bón phân là cách duy nhất để tăng suất cũng như chất lượng trái, giúp trái to tròn đều, bán được loại mít Kem lớn với giá cao.

Theo một số người dân có kinh nghiệm trồng mít Thái, ở mỗi giai đoạn trái, cần bón loại phân khác nhau. Cụ thể, trong tháng đầu của trái (từ lúc vừa để trái đến khi tuyển trái xong) có thể bón phân DAP; từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 2 của trái, bón, lúc này trái tăng trưởng cao, nhanh lớn nên bón loại phân NPK 30-10-10; từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 3 của trái, lúc này trái 8-12 kg có thể 20-20-25 (loại 1 màu); thời gian còn lại, tốt nhất bón phân NPK "3 số đều" như 16-16-16 hoặc 17-17-17.

Ông Nguyễn Văn Khải ở xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cho hay, công thức trên áp dụng tương đối, tuy nhiên đối với những vùng đất khác nhau, có thể thay đổi tùy vào nguồn dinh dưỡng của đất đang thiếu gì và cần gì cho cây mít Thái.

Ông Khải lưu ý, chỉ bón phân chung quanh gốc với liều lượng cân đối, tốt nhất khoảng 1 nắm tay cho mỗi lần bón đối với cây đang nuôi một trái và 2 nắm tay đối với cây đang nuôi 2 trái. Sau khi bón, nên tưới nước nhẹ cho cây dễ hấp thu.