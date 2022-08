Giá mít Thái hôm nay 9/8: Giá mít Tiền Giang cao nhất 22.000 đồng/kg

Một số vựa mít Thái ở huyện Cai Lậy và huyện Cá Bè, tỉnh Tiền Giang cho hay, giá mít Thái hôm nay 9/8 chưa có gì khác so với hôm qua. Do giá mít đang "nằm im tại chỗ" nên phần lớn các vựa đang giá lên mới dám báo giá mua vào.

Vượt xoài và sầu riêng, mít vươn lên hạng ba trong nhóm trái cây có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất nước. Ảnh minh họa, nguồn facebook

Cụ thể, tại Tiền Giang, các vựa mua mít Kem lớn 22.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 9.000 đồng/kg, còn các thương lái mua mít Kem lớn 20.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 7.000 - 8.000 đồng/kg.

Tại Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An, An Giang, Sóc Trăng và TP.Cần Thơ, các vựa cho hay, giá mít Thái hôm nay 9/8 tương đương so với hôm qua.

Tại những địa phương trên, các vựa mua mít Kem lớn từ 21.000 đồng/kg, giá mít Kem nhỏ từ 8.000 đồng/kg, thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 19.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 6.000 đồng/kg.

Đối với mít chợ vẫn giữ giá như hôm qua. Các vựa mua mít chợ loại 1 từ 8.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 là 6.000 đồng/kg. Thương lái vào vườn mua mít chợ loại 1 chỉ từ 6.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 4.000 đồng/kg.

Vượt xoài và sầu riêng, mít vươn lên hạng ba trong nhóm trái cây có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất nước

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu mít 6 tháng đầu năm 2022 đạt 93,5 triệu đô la Mỹ, đã vượt xoài (84,1 triệu đô la Mỹ) và sầu riêng (83,4 triệu đô la Mỹ).

Số liệu trên cho thấy, mít được xếp thứ ba trong nhóm các loại trái cây có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, sau thanh long (373,9 triệu đô la Mỹ) và chuối (218,7 triệu đô la Mỹ).

Dữ liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy kim ngạch xuất khẩu mít tăng khá nhanh. Bởi trong quý đầu năm 2019, mít là loại trái cây có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ 8, sau thanh long, sầu riêng, xoài, chuối, dưa hấu, nhãn, măng cụt, với kim ngạch đạt hơn 25,8 triệu đô la Mỹ thì đến quý đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu mít đã vượt lên xếp vị trí thứ 5, sau thanh long, xoài, chuối và dưa hấu, với kim ngạch đạt gần 31,3 triệu đô la Mỹ.

Trong 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu mít lớn thứ 4. Và như nói ở trên, trong 6 tháng đầu năm nay, mít có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ 3 trong nhóm các loại trái cây có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất.

Cũng theo thống kê của Tổng cục Hải quan, ngoài bán trái tươi, mít của Việt Nam còn được các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu, với kim ngạch đối với phân khúc đã qua chế biến đạt 8,5 triệu đô la Mỹ (giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái).