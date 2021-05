Giá mít Thái hôm nay 12/5: Giá mít Thái như sắp lao dốc, giá mít Nhất có giữ được mức 10.000 đồng/kg?

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 12/5: Giá cao nhất là 11.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 12/5 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, hôm nay giá mít Thái giảm từ 3.000 - 4.000 đồng/kg so với hôm qua 11/5.

Giá mít Thái hôm nay 12/5 cập nhật tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ...cho thấy giá mít Thái tiếp tục giảm sâu, có nơi giảm từ 4.000 - 5.000 đồng/kg so với hôm qua 11/5. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 11.000 đồng/kg. Giá mít Thái tiếp tục giảm, vựa mua cầm chừng. (Ảnh minh hoạ)

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 12/5 ở Tiền Giang, giá mít loại Nhất là 11.000 đồng/kg. Giá mít loại Nhì là 6.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 4.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 11/5, tại Tiền Giang, thương lái báo giá mít thu mua tại vườn như sau: giá mít loại Nhất là 15.000 đồng/kg. Giá mít loại Nhì là 9.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 5.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 12/5: Giảm từ 3.000 - 5.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 12/5 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An hôm nay giảm từ 3.000 - 5.000 đồng/kg so với hôm qua 11/5.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 12/5 cho biết, giá mít loại Nhất là 9.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 6.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 11/5, tại Long An, các thương lái báo giá mít Thái thu mua tại vườn như sau: giá mít loại Nhất là 14.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 8.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 4.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 12/5: Mít Thái loại Nhất 10.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 12/5, giá mít Thái giảm từ 2.000 - 4.000 đồng/kg so với hôm qua 11/5.

Theo đó, các lái mít sáng nay đang cắt mít tại vườn báo giá, giá mít loại Nhất từ 10.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 6.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 11/5, tại Đồng Tháp và An Giang, các thương lái báo giá mít Thái thu mua tại vườn như sau: giá mít loại Nhất từ 14.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 8.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 4.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 12/5: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang từ 1.000 - 2.000 đồng/kg

Giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 12/5 giảm từ 2.000 - 4.000 đồng/kg so với hôm qua 11/5.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 12/5 đang cắt mít tại vườn với giá mít loại Nhất là 9.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 5.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 4.000 đồng/kg.

Giá mít Thái tiếp tục giảm mạnh, vựa mua cầm chừng

Hôm nay, một số vựa ở tỉnh Tiền Giang cho hay, hôm nay giá mít Thái tiếp tục giảm mạnh, có nơi giảm từ 4.000 - 5.000 đồng/kg so với hôm qua 11/5.

Nguyên nhân giá mít Thái giảm mạnh 2 ngày qua là do vận chuyển xuất khẩu gặp khó khăn. Một số vựa không dám mua vào hoặc mua cầm chừng giữ mối quan hệ với thương lái và nhà vương, chờ giá ổn định trở lại mới tiếp tục thu mua như bình thường.

Hôm nay, các thương lái đến vườn, liên tục báo giá mít giảm và mong bà con nông dân thông cảm. "Thời điểm này giá rớt mạnh, tiêu thụ khó khăn nên tôi chỉ biết mong bà con thông cảm. Nếu trái mít Thái tới thời điểm cắt thì cố gắng cho cắt, không thì đợi vài ngày nữa xem sao. Đây là tình hình chung" - anh Lê Văn Tới, ngụ ở xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nói.