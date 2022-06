Giá mít Thái hôm nay 14/6: Tăng thêm 1.000 - 2.000 đồng/kg, 2 ngày qua tăng thêm 5.000 đồng/kg

Sáng 14/6, nhiều vựa ở ĐBSCL đồng loạt cho biết, giá mít Thái hôm nay tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Như vậy, trong 2 ngày liên tiếp (13 và 14/6), giá mít tăng từ 2.000 - 5.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 14/6 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Như vậy, trong 2 ngày qua, giá mít tăng cao nhất 4.000 đồng/kg. Nguyên nhân giá mít tăng là do đâu? Ảnh minh họa, nguồn facebook

Tại Tiền Giang, một số vựa báo giá, mua mít Kem lớn từ 10.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 4.000 - 5.000 đồng/kg.

Cụ thể, vựa 379 ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang báo giá mua mít Kem lớn 10.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 4.000 đồng/kg.

Vựa 68 ở xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thì báo giá mua mít Kem lớn 10.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 5.000 đồng/kg.

Cũng tại Tiền Giang, các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 7.000 - 8.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000 - 4.000 đồng/kg.

Tại các địa phương khác ở ĐBSCL như Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 14/6 tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, các vựa báo giá mua giá mít Kem lớn từ 7.000 - 8.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000 - 4.000 đồng/kg. Các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 5.000 - 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Riêng mít chợ vẫn giữ giá, không tăng như mít Kem. Mít chợ loại 1 được mua tại vựa từ 3.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 mua tại vựa từ 2.000 đồng/kg. Còn thương lái mua mít chợ loại 1 từ 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.

Giá mít Thái hôm nay 14/6: Nguyên nhân giá mít tăng là do đâu?

Các vựa lớn ở huyện Cái Bè và huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho hay, nguyên nhân giá mít tăng nhẹ trong 2 ngày qua là do nhu cầu bên chợ Trung Quốc đang tăng.

Ngoài ra còn do nguyên nhân một số vựa thiếu hàng. Theo đó, các vựa phải đẩy giá lên để mua cho đủ số lượng mít Thái đưa lên xe container chở đi qua Trung Quốc.

"Hiện số lượng mít Thái trong vườn dân rất ít. Do đó, các vựa phải nâng giá để các thương lái đi cắt đem ra vựa giao" - Anh Lê Văn Bảy - một thương lái chuyên mua mít Thái ở huyện Cái Bè cho hay.

Theo anh Bảy, hiện nay nhiều thương lái mua mít Thái chuyển sang mua sầu riêng và một số loại trái cây khác đang vào mùa thu hoạch rộ. Đây cũng là lý do khiến vựa thiếu hàng, phải nâng giá thu mua, tạo ra hiệu ứng tăng giá nhẹ.

Mặc dù giá mít Thái tăng giá nhẹ nhưng đây cũng là tín hiệu vui cho thị trường mít Thái hiện nay. Bởi hơn 1 tháng qua, giá mít Thái "nằm 1 chỗ" và thấp hơn mức giá hiện tại từ từ 2.000 - 5.000 đồng/kg.