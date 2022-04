Giá mít Thái hôm nay 18/4: Giá rót chạm đáy

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 18/4 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít Thái tương đương so với hôm qua. Theo đó, tại vựa, giá mít Kem lớn được mua từ 5.000 - 7.000 đồng/kg, giá mít Kem nhỏ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Tại vườn, giá mít Kem lớn từ 4.000 - 5.000 đồng/kg, giá mít Kem nhỏ từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 18/4 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít Thái tương đương so với hôm qua. Do giá mít chạm đáy nên nhiều vựa, thương lái tạm ngưng hoạt động. Mít Thái ra trái mùa mưa hay bị nám đầu gai, cách khắc phục ra sao? Ảnh minh hoạ, nguồn facebook

Cụ thể, tại Tiền Giang, đối với giá vựa như sau: mít Kem lớn 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 3.000 đồng/kg. Còn các thương lái vào vườn cắt mua mít Kem lớn 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 2.000 đồng/kg.

Tại các địa phương còn lại như Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang và TP Cần Thơ, giá vựa như sau: mít Kem lớn 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ với giá 3.000 đồng/kg. Khi các thương lái mua, mít Kem lớn 4.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ chỉ còn 2.000 đồng/kg.

Đối với mít chợ, các vựa ở ĐBSCL mua từ 4.000 - 5.000 đồng/kg đối với mít loại 1, còn mít chợ loại 2 từ 3.000 - 4.000 đồng/kg. Các thương lái mua tại vườn mít chợ loại 1 từ 2.000 - 3.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 là 1.000 đồng/kg.

Hiện giá mít Thái giảm chạm đáy nên nhiều vựa, thương lái tạm ngưng hoạt động. Các vựa cho hay, nếu tiếp tục hoạt động sẽ thua lỗ do chi phí tăng, việc vận chuyển qua qua cửa khẩu rất khó khăn.

Vì sao mít Thái ra trái mùa mưa hay bị nám đầu gai, cách khắc phục ra sao?

Hiện nay, một số nhà vườn ở ĐBSCL cho biết, đã xảy ra tình trạng mít nám đầu gai khi trái còn nhỏ. Tình trạng này xảy ra khi xuất hiện một số cơn mưa đầu mùa.

"Trái mít non khi vừa thụ phấn xong, gặp mưa là nám đầu gai. Vết nám nhỏ sau đó lan rộng ra dần khắp trái nếu không can thiệp sớm" - Ông Lê Văn Hòa ở xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho hay.

Theo ông Hòa, mít non bị nám đầu gai do nhiều nguyên nhân, có thể do do thời tiết hoặc do cây thiếu dưỡng chất, không cung cấp đủ chất cho cây mít.

Để khắc phục tình trạng mít nám đầu gai, ông Hòa cho hay, có thể phun thuốc cho vết nám xanh lại. Hiện trên thị trường có nhiều loại thuốc có thể khắc phục tình trạng này.

Ông Hòa nhấn mạnh: "Cách tốt nhất là để trái mít ra trái và thụ phấn đều mới phun thuốc. Về sau, khi trái lớn phải phun thuốc thêm một lần nữa thì mới đạt kết quả tốt nhất. Mít nám đầu gai phải trị sớm, nếu vết nám lan rộng, trái lớn thì rất khó trị".