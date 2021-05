Giá mít Thái hôm nay 25/5: Lo dội chợ, nhiều nông dân bất ngờ hủy trồng thêm mít Thái, giá mít giống giảm mạnh

Giá mít Thái hôm nay 25/5 cập nhật tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ..., cho thấy giá mít Thái không dao động so với hôm qua 24/5. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 11.000 đồng/kg. Nhiều nông dân bất ngờ hủy trồng thêm mít Thái do lo dội chợ, theo đó giá mít giống cũng giảm mạnh.

