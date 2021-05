Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 24/5: Giá cao nhất 11.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 24/5 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, giá mít Thái hôm nay tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua 23/5 đối với mít Thái loại Nhất.

Giá mít Thái hôm nay 24/5 cập nhật tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ..., cho thấy giá mít Thái tăng 1.000 đồng/kg đối với mít Thái loại Nhất ở hầu hết các địa phương so với hôm qua 23/5. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 11.000 đồng/kg. Mít Thái có còn là cây trồng cho lợi nhuận cao? (Ảnh minh hoạ)

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 24/5 ở Tiền Giang, giá mít loại Nhất là 11.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 6.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg. Trước đó, ngày 23/5, giá mít Thái loại Nhất là 10.000 đồng/kg.

Sáng nay 24/5, các vựa mít ở Tiền Giang báo giá mít thu mua như sau: giá mít loại Nhất là 13.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 8.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 5.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 24/5: Tăng 1.000 đồng/kg đối với mít Nhất

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 24/5 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An hôm nay tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua 23/5 đối với mít loại Nhất.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 24/5 cho biết, giá mít loại Nhất là 11.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 6.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg. Trước đó, ngày 23/5, giá mít Thái loại Nhất tại Long An là 10.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 24/5: Mít Thái loại Nhất 10.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 24/5, giá mít Thái tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua 23/5 đối với mít Thái loại Nhất.

Theo đó, các lái mít sáng nay đang cắt mít tại vườn báo giá, giá mít loại Nhất từ 10.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 5.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 24/5: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang 1.000 đồng/kg.

Giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 24/5 tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua 23/5 đối với mít Thái loại Nhất.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn 1.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 24/5 đang cắt mít tại vườn với giá mít loại Nhất là 10.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 5.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Đã hết thời cứ trồng mít Thái là có lãi?

Mít Thái từng nằm trong top cây trồng cho lợi nhuận cao vì có thời điểm giá đạt mức từ 50.000 - 60.000 đồng/kg. Ngoài giá bán, mít Thái cũng dễ trồng, cho trái sớm và có năng suất. Đây cũng là lý do mà 10 năm qua, diện tích trồng mít Thái ở ĐBSCL liên tục tăng, đến tháng 4/2021, diện tích mít Thái ở phía Nam đã hơn 39.000 ha.

Cũng do diện tích tăng, lượng mít ngoài thị trường nhiều nên hiện nay, thị trường nhập khẩu duy nhất là Trung Quốc trở nên khắt khe. Ngoài việc hạ giá thu mua, còn đưa ra các tiêu chuẩn lựa, phân loại mít khó dần, theo hướng bất lợi cho người trồng.

Từ 50.000 - 60.000 đồng/kg trước đây, hiện nay, giá mít Thái đã có nơi giảm xuống dưới 10.000 đồng/kg đối với mít loại Nhất. Ngoài ra, các vựa và thương lái còn mua mít Kem với giá quá thấp, chỉ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg khiến người dân trồng mít thua lỗ nặng.

Theo nhiều người dân, với diện tích mít Thái hiện tại và cách lấy mít, phân loại mít khắt khe thời gian gần đây, cây mít Thái có thể không còn là cây trồng cho lợi nhuận cao như trước đây. Thời gian tới, giá có thể tăng lên nhưng không bền vững, phần lớn phụ thuộc giá từ phía nhà nhập khẩu.