Giá mít Thái hôm nay 3/5: Nông dân trồng mít Thái siêu lùn, cây thấp tè đã ra trái quá trời, bán mít giá cao

Giá mít Thái hôm nay 3/5 tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ...cho thấy giá mít Thái tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua 2/5. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 17.000 đồng/kg. Nông dân chỉ cách trồng mít Thái siêu lùn, cho trái nhiều, to tròn, bán giá cao.

