Giá mít Thái hôm nay 30/5: Giá mít Thái Tiền Giang tụt khỏi mốc 10.000 đồng/kg, vì sao mùa mưa mít thối trái nhiều?

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 30/5: Giá cao nhất 9.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 30/5 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, giá mít Thái hôm nay giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua 29/5 đối với mít Nhất.

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 30/5 ở Tiền Giang, giá mít loại Nhất là 9.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 5.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 2.000 đồng/kg.

Về giá thu mua tại vựa, sáng nay 30/5, tại Tiền Giang, giá mít Thái loại Nhất là 11.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 7.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 4.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 30/5: Giảm 1.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 30/5 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An hôm nay giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua 29/5 đối với mít Nhất.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 30/5 cho biết, giá mít loại Nhất là 9.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 5.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 2.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 30/5: Mít Thái loại Nhất 8.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 30/5, giá mít Thái giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua 29/5 đối với mít Nhất.

Các lái mít sáng nay 30/5 đang cắt mít tại vườn báo giá mít hôm nay như sau, giá mít loại Nhất từ 8.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 5.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 2.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 30/5: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang 1.000 đồng/kg.

Giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 30/5 tương đương so với hôm qua 29/5.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn từ 1.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 30/5 đang cắt mít tại vườn với giá mít loại Nhất là 8.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 4.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 2.000 đồng/kg.

Vì sao mít Thái hay bị thối trái nhiều trong mùa mưa?

Theo nhiều người dân có nhiều năm kinh nghiệm trồng mít Thái ở tỉnh Tiền Giang, khi mưa xuất hiện, mít Thái thường có hiện tượng thối trái, làm cho nhà vườn bị thiệt hại nặng. Lý do là các nấm bệnh xuất hiện rất nhiều, thường bám vào cuống mít, mầu mít rồi xâm nhập vào, làm hư trái.

Đối với các loại mít Kem từ 6-7 tuổi, màu múi nhạt, eo công, nứt mầu thường hay bị hư trái kể cả khi lên xe container đi xuất khẩu. Đây cũng là một trong những lý do, những loại mít này thường được mua với giá thấp, dao động từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Riêng đối với loại mít Thái loại Nhất, to tròn, múi to, tròn, không nứt mầu, từ 9 đến 10 tuổi và được chủ vườn phun thuốc trừ nấm bệnh định kỳ thì không bị thối, được mua với giá cao hơn.

Người dân trồng mít nhiều địa phương vùng ĐBSCL, hy vọng, thời gian tới, vào mùa nghịch, giá mít Thái tăng trở lại như các năm trước, từ đó người dân trồng mít Thái mới có đủ vốn và điều kiện đầu tư vào loại cây này.