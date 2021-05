Giá mít Thái hôm nay 27/5: Giá mít Thái Tiền Giang mua xô chỉ 3.000 - 4.000 đồng/kg, chán chả buồn hái

Giá mít Thái hôm nay 28/5 cập nhật tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ..., cho thấy giá mít Thái tiếp tục giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua 27/5. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 10.000 đồng/kg. Giá mít Thái Tiền Giang mua xô chỉ còn từ 3.000 - 4.000 đồng/kg, nông dân than giá quá rẻ.

Bình luận 0