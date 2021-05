Giá mít Thái hôm nay 29/5: Vì sao giá mít Thái đang rẻ mạt mà nhiều nông dân lại đổ xô đi làm bông mít?

Giá mít Thái hôm nay 29/5 cập nhật tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ..., cho thấy giá mít Thái không dao động so với hôm qua 28/5. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 10.000 đồng/kg. Vì sao rất nhiều người dân làm bông mít Thái thời điểm này, quy trình làm bông mít Thái cho trái to đẹp. (Ảnh minh hoạ)