Giá mít Thái hôm nay 26/5: Giao mùa ít trái, đã thế cắt 10 trái thì 8-9 trái bị "đạp" xuống mít Kem, mít chợ

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 26/5: Giá cao nhất 13.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 26/5 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, giá mít Thái hôm nay tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua 25/5.

Giá mít Thái hôm nay 26/5 cập nhật tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ..., cho thấy giá mít Thái tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua 25/5. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 13.000 đồng/kg. Từ 80-90% bị "dạt" xuống mít Kem, mít Chợ khiến nông dân nản lòng (Ảnh minh hoạ)

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 26/5 ở Tiền Giang, giá mít loại Nhất là 13.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 8.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 4.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 25/5, các thương lái báo giá mít Thái thu mua tại vườn như sau: giá mít loại Nhất là 11.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 6.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Về giá thu mua tại vựa, sáng nay 26/5, tại Tiền Giang, giá mít Thái loại Nhất là 14.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 10.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 6.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 26/5: Tăng từ 1.000-2.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 26/5 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An hôm nay tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua 25/5.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 26/5 cho biết, giá mít loại Nhất là 12.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 8.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 4.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 25/5, tại Long An, các thương lái thu mua mít Thái tại vườn báo giá như sau: giá mít loại Nhất là 11.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 6.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 26/5: Mít Thái loại Nhất 12.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 26/5, giá mít Thái tăng từ 1.000-3.000 đồng/kg so với hôm qua 25/5.

Các lái mít sáng nay đang cắt mít tại vườn báo giá mít hôm nay như sau, giá mít loại Nhất từ 12.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 8.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 4.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 25/5, tại Đồng Tháp và An Giang, thương lái báo giá mít thu mua tại vườn như sau: giá mít loại Nhất từ 10.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 5.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 26/5: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang từ 1.000-2.000 đồng/kg.

Giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 26/5 tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua 26/5 đối với mít Thái loại Nhất và mít Thái loại Nhì.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn từ 1.000 - 3.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 26/5 đang cắt mít tại vườn với giá mít loại Nhất là 11.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 6.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Giao mua, mít ít trái, đã thế cắt 10 trái thì 8-9 trái bị đạp xuống mít kem, mít chợ, nông dân nản lòng

Nhiều nông dân ở huyện Cai Lậy và huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện nay mặc dù số lượng mít trong vườn còn rất ít nhưng thương lái vẫn lựa rất khó, từ 80 - 90% bị "dạt" xuống mít Kem, mít Chợ, thay vì là từ mít loại Nhất xuống mít loại Nhì, mít loại Ba như các năm trước.

Với giá từ 2.000 - 3.000 đồng/kg đối với mít Kem, mít Chợ (giá tại vườn) như hiện nay làm cho người dân trồng mít Thái lỗ nặng. Chưa dừng lại ở đó, hiện có nhiều vựa, không mua mít Chợ khiến cho việc tiêu thụ mít Thái khó khăn.

Trước tình trạng giá thấp như hiện nay và chưa có dấu hiệu gì khả năng trong thời gian tới nên nhiều người dân trồng mít Thái ở tỉnh Tiền Giang nói riêng và ĐBSCL nói chung nản lòng, không muốn mở rộng diện tích trồng mít Thái.

Nhiều vựa thu mít Thái ở tỉnh Tiền Giang chia sẻ, sở dĩ lấy mít, phân loại mít Thái gần đây khó, khắt khe là do yêu cầu từ phái nhà nhập khẩu Trung Quốc. Hơn nữa, thời điểm này, phần lớn mít Thái của người dân có trái không được đẹp, xuất hiện nhiều loại bệnh làm hư trái, thối trái.