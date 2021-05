Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 27/5: Giá cao nhất 12.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 27/5 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, giá mít Thái hôm nay giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua 26/5.

Giá mít Thái hôm nay 27/5 cập nhật tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ..., cho thấy giá mít Thái giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua 26/5. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 12.000 đồng/kg. Vì sao vườn dân hết mít mà vựa vẫn lấy khó, đa số rớt xuống Kem? (Ảnh minh hoạ)

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 27/5 ở Tiền Giang, giá mít loại Nhất là 12.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 7.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 4.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 26/5, các thương lái báo giá mít Thái thu mua tại vườn như sau: giá mít loại Nhất là 13.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 8.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 4.000 đồng/kg.

Về giá thu mua tại vựa, sáng nay 27/5, tại Tiền Giang, giá mít Thái loại Nhất là 14.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 9.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 6.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 27/5: Giảm 1.000 đồng/kg đối với mít loại Nhì

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 27/5 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An hôm nay giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua 26/5 đối với mít Thái loại Nhì.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 27/5 cho biết, giá mít loại Nhất là 12.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 7.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 4.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 27/5: Mít Thái loại Nhất 11.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 27/5, giá mít Thái giảm từ 1.000-2.000 đồng/kg so với hôm qua 26/5.

Các lái mít sáng nay đang cắt mít tại vườn báo giá mít hôm nay như sau, giá mít loại Nhất từ 11.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 6.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 26/5, tại Đồng Tháp và An Giang, thương lái báo giá mít thu mua tại vườn như sau: giá mít loại Nhất từ 12.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 8.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 4.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 27/5: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang từ 1.000-2.000 đồng/kg.

Giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 27/5 giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua 26/5 đối với mít Thái loại Nhất và mít Thái loại Nhì.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn từ 1.000 - 3.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 27/5 đang cắt mít tại vườn với giá mít loại Nhất là 16.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 6.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Vì sao vườn hết mít mà vựa vẫn lựa mít "căn ke" quá, mang mít ra đa số đánh rớt xuống mít Kem?

Hiện nay, đa số vườn mít Thái đều được người dân dưỡng trái non, thúc trái sao cho kịp bán vào tháng 7 âm lịch tới đây, bởi thời điểm này các năm trước, giá mit Thái tăng ở mức cao nhất.

Do đó, lượng trái đạt độ tuổi bán vào thời điểm này rất ít. Tuy nhiên, giá vẫn không tăng, đặc biệt hơn nữa là các vựa lấy rất khó, đa số lượng mít trong vườn có thể bán được đều rớt xuống mít Kem, khiến cho người dân trồng mít Thái không hài lòng.

Không chỉ người dân tồng mít mà các thương lái cũng khốn khổ vì mua của dân là mít Nhất (trên 10.000 đồng/kg tại vườn) nhưng đem ra vựa lại được mua với giá mít Kem (từ 4.000 - 6.000 đồng/kg), chưa kể có một số vựa còn không mua vì khâu tiêu thụ đang gặp nhiều khó khăn.

Một số vựa lớn ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho rằng, sở dĩ khắt khe trong việc lấy mít, phân loại mít Thái là vì thời điểm này mưa nhiều, thời tiết không thuận lợi nên phần lớn trái mít không đẹp, dễ xảy ra tình trạng thối trái, hư trái. Các nhà nhập khẩu phía Trung Quốc thì yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn thu mua, ưu tiên mua mít Kem nên các vựa buộc phải làm theo, nếu không sẽ bị lỗ.