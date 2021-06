Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 1/6: Giá cao nhất 10.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 1/6 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, giá mít Thái hôm nay không dao động so với hôm qua 31/5.

Giá mít Thái hôm nay 1/6 cập nhật cho thấy giá mít Thái không dao động nhiều so với hôm qua 31/5, riêng giá mít thái Tiền Giang hôm nay tăng 1.000 đồng/kg. Nhà nông chỉ mẹo hạn chế mít xơ đen mùa mưa hiệu quả nhất.

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 31/5 ở Tiền Giang, giá mít loại Nhất là 10.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 6.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Về giá thu mua tại vựa, sáng nay 1/6, tại Tiền Giang, giá mít Thái loại Nhất là 12.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 8.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 5.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 1/6: Không dao động

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 1/6 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An hôm nay tương đương so với hôm qua 31/5 đối với mít Nhất.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 1/6 cho biết, giá mít loại Nhất là 9.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 5.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 2.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 1/6: Mít Thái loại Nhất 8.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 1/6, giá mít Thái không dao động so với hôm qua 31/5.

Các lái mít sáng nay 1/6 đang cắt mít tại vườn báo giá mít hôm nay như sau, giá mít loại Nhất từ 8.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 5.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 2.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 1/6: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 1/6 tương đương so với hôm qua 31/5.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 1/6 đang cắt mít tại vườn với giá mít loại Nhất là 8.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 4.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 2.000 đồng/kg.

Nhà nông tiết lộ cách hạn chế trái mít Thái bị xơ đen trong mùa mưa

Nhiều người dân ở huyện Cay Lậy, tỉnh Tiền Giang cho hay, mít Thái ra bông trong mùa mưa này dễ bị bệnh xơ đen. Thương lái không mua mít xơ đen nên người dân thiệt hại nặng.

Mít xơ đen do vi khuẩn gây ra nhiều nhất vào mùa mưa, tức vi khuẩn phần lớn theo nước mưa xâm nhập vào trái mít non. Khi mít bị xơ đen nhìn bề ngoài méo mó, da không bóng, sần sùi.

Để vườn mít Thái ít bị xơ đen, người dân phải để vườn mít thông thoáng, cắt bỏ nhánh đực, nhánh khô. Nên để cỏ dưới gốc cây, giúp hệ si sinh vật, nấm có lợi tồn tại và phát triển, từ đó giúp cây mít Thái khoẻ mạnh.

Hiện nay, mít xơ đen không có thuốc đặt trị nên người dân chỉ còn cách chủ động phòng bệnh bằng cách thường xuyên phun thuốc trị vi khuẩn, nấm khuẩn gây hạt cho mít (phun khắp cây, đặc biệt là phần cuống và mầu trái), nhất là thời điểm trước và sau khi mít ra trái. Lưu ý, nên sử dụng thuốc có hiệu lực kéo dài.