Thương lái mua mít Thái chuyển sang mua sầu riêng



Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều thương lái mua mít Thái ở ĐBSCL, nhất là ở Tiền Giang và Bến Tre đã chuyển sang mua sầu riêng.

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 4/6 tại các tỉnh, thành vùng ĐBSCL cho thấy, giá mít bằng với hôm qua. Do giá mít Thái giảm chạm đáy và kéo dài cả tháng qua nên nhiều vựa đã tạm ngưng báo giá cũng như dừng thu mua. Ảnh minh họa, nguồn facebook

Đa số các thương lái cho biết, giá mít Thái giảm mạnh, hiện chỉ còn bình quân (không phân loại) từ 2.000 - 4.000 đồng/kg nếu bán tại vựa, với mức giá này rất thấp, rất khó để có thể lời được 1.000 đồng/kg tiền công đi vào vườn cắt và vận chuyển ra vựa bán lại.

Ngoài ra, do các vựa lấy khó, có trường hợp thương lái mua mít Kem lớn nhưng vựa lại mua với giá mít Kem nhỏ hoặc đẩy xuống giá mít chợ, khiến cho thương lái thua lỗ.

Trước tình trạng trên, nhiều thương lái mua mít Thái ở ĐBSCL đã chuyển hẳn sang mua sầu riêng hoặc vừa mua mít Thái vừa mua sầu riêng.

Anh Trần Minh Thành - thương lái chuyên mua mít ở huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) và tỉnh Vĩnh Long cho biết, giá sầu riêng giảm nhưng hiện ở mức từ 35.000 - 40.000 đồng/kg tại vườn. "Mức giá này, thương lái mua vận chuyển đi bán lại có lời, chứ mít Thái thì rất khó lời".

Theo anh Thành, hiện đang vào thu hoạch rộ sầu riêng, nhiều anh em thương lái mua mít Thái đã chuyển sang mua sầu riêng. Hiện khác với mít Thái, thị trường sầu riêng sôi động hơn.

Giá mít Thái hôm nay 4/6: Giá giảm chạm đáy, nhiều vựa đã tạm ngưng báo giá

Tại Tiền Giang, một số ít vựa còn hoạt động mua mít Kem lớn chỉ từ 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000 đồng/kg, còn các thương lái vào vườn mua mít Thái loại Kem lớn chỉ từ 4.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Tại Đồng Tháp, Long An, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 4/6 cũng không khác gì so với hôm qua.

Thông tin từ các vựa cho hay, tại các địa phương này, giá mít Kem lớn từ 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg, các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 3.000 - 4.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 1.000 - 1.500 đồng/kg.

Đối với mít chợ tại ĐBSCL vẫn giữ giá ổn định trong tháng qua. Cụ thể, mít chợ loại 1 mua tại vựa từ 3.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 mua tại vựa từ 2.000 đồng/kg, riêng thương lái mua mít chợ loại 1 từ 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.