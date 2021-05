Giá mít Thái hôm nay 5/5: Giá mít Thái Tiền Giang lại tăng, vựa lựa mít kiểu mới, "dễ thương" hơn, vì sao vậy?

Giá mít Thái hôm nay 5/5 tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ...cho thấy giá mít Thái tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua 4/5. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 18.000 đồng/kg. Cách phân loại mít kểu mới, vựa lấy dễ do thiếu hàng, do đâu giá mít tăng trở lại?

