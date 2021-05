Giá mít Thái hôm nay 4/5: Giá mít Thái giảm nông dân trồng mít vẫn lời, vì sao có người chặt mít trồng bưởi lạ?

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 4/5: Giá mít hôm nay cao nhất 16.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 4/5 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, hôm nay giá mít Thái giảm 1.000 đồng/kg với hôm qua 3/5.

Giá mít Thái hôm nay 4/5 tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ...cho thấy giá mít Thái giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua 3/5. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 16.000 đồng/kg. Nông dân miền Tây bỏ mít Thái trồng bưởi Tam Hồng bán giá cao. (Ảnh minh hoạ)

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 4/5 ở Tiền Giang, giá mít loại Nhất là 16.000 đồng/kg. Giá mít loại Nhì là 11.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 6.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 3/5, tại Tiền Giang, các thương lái báo giá mít Thái mua tại vựa như sau: giá mít loại Nhất là 17.000 đồng/kg. Giá mít loại Nhì là 12.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 7.000 đồng/kg.

Tại các vựa ở tại Tiền Giang báo giá mít Thái hôm nay như sau: giá mít loại Nhất là 18.000 đồng/kg. Giá mít loại Nhì là 13.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 8.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 4/5: Giảm 2.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 4/5 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An hôm nay giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua 3/5.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 4/5 cho biết, giá mít loại Nhất là 15.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 10.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 6.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 3/5, tại Long An, các thương lái báo giá mít Thái thu mua tại vườn như sau: giá mít loại Nhất là 17.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 12.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 8.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 4/5: Mít Thái loại Nhất 15.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 4/5, giá mít Thái giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua 3/5.

Theo đó, các lái mít sáng nay đang cắt mít tại vườn báo giá, giá mít loại Nhất từ 15.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 9.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 5.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày hôm qua 3/5, các thương lái tại Đồng Tháp và An Giang báo giá mít mua tại vườn như sau: giá mít loại Nhất từ 16.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 10.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 6.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 4/5: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang từ 2.000 - 3.000 đồng/kg

Giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 4/5 giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua 3/5.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 4/5 đang cắt mít tại vườn với giá mít loại Nhất là 14.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 8.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 4.000 đồng/kg.

Nông dân miền Tây bỏ mít Thái trồng bưởi Tam Hồng bán giá cao

Anh Lê Vĩnh Thọ ở ấp Tân Xuân, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã quyết tâm chuyển vườn mít Thái sang trồng bưởi Tam Hồng. Nguyên nhân là do thu nhập cao và ổn định hơn mít Thái.

"Hiện tại giá mít Thái rất bấp bênh, thương lái và vựa lựa trái mua rất khắt khe, chỉ ưu tiên mua mít Kem với giá từ 2.000 - 4.000 đông/kg, đồng thời phụ thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc" - anh Thọ chia sẻ.

Theo anh Thọ, bưởi Tâm Hồng ở Vĩnh Long luôn dao động từ 40.000 - 50.000 đồng/kg. Cây phát triển tốt, ít bệnh, người dân có thể yên tâm trồng. Còn cây mít Thái, tuy nói dễ trồng nhưng thực thế có rất nhiều bệnh như xơ đen, nứt mầu, thối trái, vàng lá,...

Anh Thọ lưu ý, do bưởi Tam Hồng cho trái nhiều, trái chùm, người dân trồng loại cây này phải dùng dụng cụ đỡ cây, nếu không có thể sẽ gãy cây khi trái to, lớn.

"Hiện diện tích trồng bưởi Tam Hồng ở miền Tây còn rất ít, cây giống và trái luôn trong tình trạng không có đủ cung cấp ra thị trường trong khi ở mít Thái thì rất nhiều, cung vượt cầu" - anh Thọ nói thêm về lý do bỏ vườn mít Thái trồng bưởi Tam Hồng.